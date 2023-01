Emily VanCamp è un’attrice canadese di 35 anni, nata il 12 maggio 1986 nella provincia dell’Ontario a Port Perry. È di altezza di circa 1,73 m. Su Instagram, Emily ha festeggiato la sua sorella minore Molly, per aver realizzato il sogno di diventare una bravissima veterinaria. Le altre due sorelle di Emily si chiamano Katie e Alison, e sono entrambe molto vicine all’attrice, sostenendola nella sua brillante carriera. Scopriamo di più su di lei.

Carriera di Emily VanCamp

Emily è una talentuosa attrice che ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo all’età di 14 anni. Oltre che un’attrice è anche una ballerina, una fotografa e parla fluentemente il francese. Non solo, la donna ama gli animali e pratica l’equitazione da molto tempo. Nel 2000 ha avuto le sue prime parti in televisione, recitando nella serie Hai paura del buio? e in altri show minori come Radio Active. Successivamente, nel 2001 e nel 2002, fu scelta come protagonista di due miniserie: Dice e Demon Town. Emily ha dimostrato un’eccezionale versatilità, riuscendo a mostrare le sue doti artistiche in campi diversi come la recitazione, la danza, la fotografia e diverse forme d’arte.

Emily VanCamp ha una carriera di successo nell’industria cinematografica e televisiva. L’attrice, infatti è stata protagonista della serie tv Everwood dal 2002 al 2006, interpretando il personaggio di Amy, e ha ottenuto grande notorietà internazionale grazie al suo ruolo di Emily in Revenge dal 2011 al 2015.

Ha recentemente recitato in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War al fianco di Chris Evans, e ha interpretato Nicolette in The Resident. Attualmente non è più parte del medical drama, ma la sua carriera continua a crescere e la sua presenza sullo schermo rimane apprezzata da tutti.

Vita privata

Emily VanCamp, famosa attrice conosciuta per il suo ruolo in Revenge, ha dato alla luce la sua prima figlia a agosto 2021. Si chiama Iris ed è nata dalla relazione con il marito Josh Bowman, anche lui collega della VanCamp in Revenge. L’attrice e Bowman si sono sposati nel 2018. In passato l’attrice è stata anche in una relazione sentimentale con Chris Pratt, con cui ha recitato insieme nella serie televisiva Everwood.