Emma Myers è una delle attrici che fanno parte del cast di Mercoledì, la storia della prima figlia della Famiglia Addams. Nonostante sia molto giovane, questa splendida attrice vanta già più di 10 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo. La ragazza ha iniziato a recitare già nel 2010 quando aveva solo otto anni. Da quel momento è stata una presenza fissa per numerosi film e serie tv. Nel 2022 interpreta il personaggio di Enid nella serie più vista del momento. Scritta da Tim Burton è dedicata alle anime più dark, amanti di un’ambientazione inquietante ricca di vampiri, sirene e licantropi. Iscritta ad una scuola per reietti chiamata Nevermore, Mercoledì Addams dovrà scoprire un fitto mistero insieme alla storia vera della sua famiglia. Vediamo chi è Emma Myers che interpreta l’amica di Mercoledì nella serie di Tim Burton.

Biografia di Emma Myers

Emma è un’attrice americana nata nel 2002 a Los Angeles, in California. È una delle attrici più giovani di tutta l’industria americana del cinema. È conosciuta prevalentemente per il ruolo di Einid Sinclar affidatole nel 2022 nella serie Mercoledì, un capolavoro di Tim Burton disponibile su Netflix. Nella serie che racconta le vicende di uno dei personaggi più noti della famiglia Addams, Einid è l’amica di Mercoledì nella scuola Nevermore, un collegio per “reietti” dove verrà mandata la figlia di Gomez e Morticia.

Emma è fidanzata?

Anche se non si conosce molto sulla vita privata di Emma Myers, sappiamo che la coetanea di Jenna Ortega sembra essere single e quindi, non ha un fidanzato. In realtà, non si è mai espressa con il pubblico rispetto alla sua situazione sentimentale, anche se sembra essere libera da qualsiasi legame amoroso. Il suo account Instagram è molto popolare: la ragazza pubblica un gran numero di scatti del dietro le quinte della serie più amata del momento oltre che a diverse fotografie di lei insieme ad uno splendido gatto con il pelo lungo.