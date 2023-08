Chi è Emy Buono, ex di Denis Dosio: tutto su di lei, età, Instagram

Emy Buono, all’anagrafe Emilia Buono, è un’attrice e un’influencer originaria di Napoli, con una profonda passione per la moda e per le passerelle. Dopo aver partecipato a “Ti Spedisco in Convento” e all’edizione del 2022 di “La Pupa e il Secchione“, intraprende una relazione con Denis Dosio, da cui scaturiscono video audaci destinati al social OnlyFans. Attualmente, sembra che Emy stia attraversando una fase di singletudine.

Emy Buono abbandona OnlyFans

Emy Buono ha dichiarato poco tempo fa di voler rivoluzionare completamente la propria storia e narrazione. Di fatto, sembra di trovarsi di fronte a una persona completamente diversa da colei che, solamente lo scorso maggio, difendeva con fierezza la propria libertà sessuale:

“Condividevo il medesimo pensiero e gli stessi principi di Maria Sofia Federico. Oggi posso affermare di non aver mai fatto i conti con la realtà. Sono affondata in uno stato di depressione, ho trascorso due mesi reclusa in casa, ho assunto antidepressivi e ho perfino contemplato l’idea di porre fine a tutto“.

Biografia

Emilia Buono nasce a Napoli il 26 marzo 1998, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Al momento, risiede ancora nella sua città natale, condividendo la dimora con la madre Marzia e la nonna, figure che la giovane considera autentici pilastri della sua esistenza.

La sua infanzia è avvolta dal mistero, ma si sa con certezza che è un’anima ribelle e straripante di energia, con una passione per il vivere il momento presente. Riguardo al suo percorso scolastico, siamo a conoscenza che da adolescente ha frequentato il Liceo Artistico Umberto Boccioni di Napoli, ottenendo il diploma di maturità. Non è chiaro se abbia deciso di proseguire gli studi successivamente.

Relazione sentimentale

Come abbiamo accennato e come in molti sanno, Emy Buono ha avuto una relazione con l’influencer Denis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello VIP. I due si sono innamorati durante il programma “La Pupa e il Secchione“, ma a causa di numerosi contrasti, la loro storia d’amore con Denis è giunta al termine dopo alcuni mesi.