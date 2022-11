Biografia e carriera

Ester Expósito è nata nel 2000, il 26 gennaio a Madrid. Modella e attrice spagnola è conosciuta prevalentemente per aver vestito i panni di Carla nella serie Elite. Grazie a questa esperienza nel mondo dello spettacolo ha guadagnato la stima di molti registi che ne hanno riconosciuto il suo incredibile talento. La ragazza di origini galiziane ha iniziato ad entrare nel mondo del teatro a soli sei anni, quando è entrata in un’agenzia con l’attore Juan Bottaro. Oltre ad essere diventata famosa per Elite, è anche conosciuta per aver presentato numerosi eventi importanti tra i quali quello per l’azienda Microsoft nel 2014 e un evento dedicato al Real Madrid, squadra di calcio spagnola. Diventa poi ambasciatrice di numerose case di moda tra i quali spiccano Ralph Lauren, Etro e Bulgari. La bellissima attrice ha anche partecipato al red carpet del Festival di Venezia 2020 e a quello di Cannes nel 2021.