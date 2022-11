Attore svedese nato nel 2003, Fabian Penje ha interpretato Harry nella serie Young Royals, disponibile su Netflix. La seconda stagione racconta il seguito delle vicende del principe Wilhelm, che vive in un collegio insieme ad altri adolescenti benestanti. Fabian Penje è un artista emergente che ha già preso parte a vari film e a numerose serie tv. Vediamo insieme chi è questo giovane attore e a che età ha incominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Biografia di Fabian Penje

Attore emergente con un passato pregno di esperienze, Fabian Penje naviga nel mondo del cinema da quando aveva solo 8 anni, età in cui ha interpretato uno studente nel film Letters to God, della durata di 2 ore e diretto da David Nixon. Per quanto riguarda la sua formazione ha studiato in una scuola superiore molto rinomata in Svezia per poi debuttare in una serie televisiva dal titolo “12:13“, nella quale ha vestito i panni di Pierre nel 2020. Successivamente è stato scelto per il film Mikko Polla e per una serie intitolata White Hall.

Il ruolo che lo ha reso famoso a livello internazionale è stato però quello in Young Royals, serie che ha ottenuto un grande successo sulla piattaforma Netflix. Qui il giovane Fabian ha interpretato Henry sotto la guida della regista Lisa Ambjorn e il collega Lars Beckung. Lo stesso anno ha lavorato per una miniserie dal titolo L’improbabile assassino, nella quale ha vestito i panni di Mobbare.

Vita privata

Attualmente Fabian Penje è single ed è concentrato completamente sulla sua carriera. L’attore è impegnato nella serie televisiva dedicata agli adolescenti e ambientata in un collegio immaginario, Hillerska. La serie racconta del principe Guglielmo di Svezia e della sua storia d’amore omosessuale con Simon Eriksson, un compagno di studi assieme al quale comprende il suo orientamento. Ancora non sappiamo se ci sarà una terza stagione, ma il grande successo ottenuto per la seconda volta lascia ben sperare.