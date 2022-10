Chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera? Spettacolo, figli, lavoro

Justine Mattera, showgirl americana, si è lasciata rubare il cuore da Fabrizio Cassata. Uomo molto riservato, protegge con i denti la sua privacy. Cosa si sa di lui?

Fabrizio Cassata, figli e lavoro

Poco dopo la separazione da Paolo Limiti, nel 2002 la Mattera conosce Fabrizio Cassata. Sette anni dopo convolano a nozze e dal loro amore nascono due figli. Il maschio è Vincent, la femmina è Vivienne. Dal punto punto vista professionale, Cassata si occupa d parte manageriale di un’azienda che si occupa di benessere e salute, la Bauer. Non ama sfoggiare nulla sui social o ostentare la sua vita, per cui massimo riserbo su altre info della sua carriera.

Fabrizio nel mondo dello spettacolo

Ancora oggi, dopo 20 anni di relazione con Justine, Fabrizio si tiene lontano dai riflettori. Non bazzica nel mondo dello spettacolo e non ama che si parli di sé. Qualche anno fa ha avuto una crisi con la moglie proprio perché aveva pubblicato su instagram una foto di lei di nudo, il che non aveva per nulla fatto piacere al manager. Detto quanto, hanno superato la crisi ed oggi sono innamorati come la prima volta. Per la sua riservatezza, Fabrizio cerca di mantenere la sua intimità all’interno delle mura domestiche.