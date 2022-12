Fabrizio Ferracane, farà parte della serie di Amazon Prime, The Bad Guy, interpretando Cataldo. La trama della nuova serie in onda su Prime, racconterà di tutti gli eventi intorno alla figura di Nino Scotellaro, il magistrato che ha speso la sua vita lottando contro le organizzazioni mafiose e contro l’ingiustizia statale. Lo stato stesso lo ha poi erroneamente condannato pensando fosse anche gli parte di un circolo mafioso. Ecco chi è il bravissimo attore Fabrizio Ferracane e quali sono stati i film in cui ha partecipato durante la sua carriera.

Biografia di Fabrizio Ferracane

Fabrizio Ferracane nasce in un paese siciliano, a Mazara del Vallo, nel 1975. Sin da piccolo esprime il desiderio di diventare un attore, per questo si iscrive presso l’Accademia Teatrale a Palermo, che lo porterà a diventare il protagonista di moltissimi film. Tra questi citiamo: Il traditore (2019), La terra buona (2018), Anime nere (2014), L’arminuta, film del 2021, La terra dei figli (2021), Una femmina (2022) e The Bad Guy del 2022 insieme a Claudia Pandolfi e a Luigi lo Cascio.

L’attore viene anche ricordato per numerose serie tv di successo tra cui Il commissario Montalbano, serie italiana andata in onda sui canali Rai dal 1999. Citiamo poi Il Tredicesimo apostolo, un’altra serie televisiva trasmessa in Italia dal 2012 che racconta di un gesuita appartenente alla “Congregazione della verità”. L’uomo scoprirà poi di avere uno zio Monsignore a capo della segreta assemblea.

Informazioni private: Fabrizio è sposato?

Purtroppo non ci sono informazioni inerenti alla sua situazione sentimentale, non si sa quindi se Fabrizio Ferracane è sposato o è single. Tuttavia sappiamo che l’attore è cresciuto a Castelvetrano, paese siciliano nel quale ha studiato durante la gioventù presso una scuola di teatro a Palermo diretta dall’attore Michele Perriera.

Oggi vive a Roma, dove si è trasferito dopo il diploma per perfezionare la sua recitazione. Qui è iniziata la sua carriera, ma essendo molto riservato non si sanno con certezza alcune informazioni di carattere personale. Se osserviamo bene il suo profilo Instagram, però, potremmo presupporre che l’attore intuire che l’attore non sia single, tanto che spunta anche nipotino tra le sue foto.