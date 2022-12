Chi è Fatima Trotta? Danza, età, marito, carriera, figli, social

Fatima Trotta non ha bisogno di presentazioni: è la presentatrice napoletana più amata degli ultimi anni, complice la sua simpatia e la sua ironia. Non compare quasi mai sulle pagine di cronaca rosa, ragione per cui vogliamo indagare insieme a voi per capire qualcosa di più sulla sua vita.

Fatima Trotta, età e vero nome

Fatima Trotta nasce il 2 luglio 1986, a Napoli. In pochi sanno che all’anagrafe è registrata con una carrellata di nomi: ovvero Angela Daniela Alba Carmela Fatima Vittoria. E’ un particolare questo non noto a tutti, proprio perchè della bella e simpatica presentatrice si parla davvero molto poco.

Biografia e danza

Fatima sviluppa sin da bambina una naturale tendenza alle arti, in particolare per la danza. Ad ogni modo, proprio per questa sua passione, si diploma e decide di iscriversi presso l’Accademia delle Belle Arti a Napoli. Consegue la laurea in scenografia, e si specializza nel settore teatrale. Muove così i suoi primi passi nel mondo della tv. A 18 anni appena compiuti, partecipa al programma “Veline”, che pur non portandola ad esibirsi sul bancone di Striscia la Notizia, le permette ugualmente di avviarsi ad una carriera brillante nel mondo dello spettacolo.

Fatima e i social

Fatima Trotta non è mai assente sui suoi profili social, anche perché i fan la adorano. Su Instagram conta oltre 200 mila followers e per essere grata a chi la segue, condivide spesso scatti di sè, svolgendo in un certo senza anche una attività di Influcencer.

Lavoro e carriera

E veniamo ora alla questione professione: non possiamo certo dire che Fatima non sia cresciuta o non si sia data da fare. La sua carriera comincia diciassette anni fa, nel 2005, quando viene messa al timone di un programma importante ovvero “I Raccomandati“. Nel mentre sperimenta anche la sua dote attorea, diventando una coprotagonista della soap più longeva d’Italia, ovvero “Un posto al sole”. Questo non la spinge certo a mollare il suo primo amore, ovvero il teatro, e accetta pertanto anche l’ingaggio a teatro con la compagnia napoletana “Teatro Tam Tunnel”. Non mancano ruoli in film: si pensi ad esempio a “L’Ultima Stella” del 2005 e a “Le Lacrime di Porto Marghera” del 2007.

Intanto fa un vero e proprio salto di qualità quando diventa conduttrice dello show Rai Made in Sud” accanto a Gigi e Ross e ad Elisabetta Gregoraci. Nel 2012 recita nel film di Salemme “10 regole per farla innamorare”, mentre nel 2013 in “Colpi di fortuna” per poi tornare al cinema con “Matrimonio al Sud” con Massimo Boldi nel 2016.

Nello stesso anno concorre nel talk show “Tale e quale show” mentre nel 2019 co-conduce il programma di intrattenimento Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Lo scorso Maggio è stata ospite nel programma Celebrity Chef, prima puntata, dove si sfida con Barù.

Figli e marito

La bella Fatima Trotta ha sposato sei anni fa, precisamente il 1° luglio del 2016, Luigi De Falco, un comico del mondo della tv. Ad oggi pare non abbiano figli. Della vita sentimentale della presentatrice sappiamo solo questo: relazioni antecedenti a quella con Luigi non sono note al mondo del gossip.