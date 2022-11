Uno dei protagonisti della serie tv Esterno Notte in onda su Raiuno novembre 2022 è Fausto Russo Alesi, un attore di origini palermitane che si è diplomato alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Fausto interpreta Francesco Cossiga, ottavo presidente della Repubblica italiana, attivo durante il sequestro di Aldo Moro, esponente del partito democristiano. La serie racconta delle ultime ore prima dell’assassinio del politico, rapito dalle Brigate Rosse nel 1978. Se vuoi sapere chi è Fausto Russo Alesi, continua a leggere e scoprire di più sulla sua biografia e carriera.

Fausto Russo Alesi, carriera

Fausto è nato a Palermo nel 1973 ma molto presto si trasferisce a Milano per studiare recitazione. Dopo essersi diplomato al Teatro Grassi si sposta al Piccolo Teatro di Milano, dove lavora per diversi anni diretto dal regista Luca Ronconi. Qui interpreta numerose opere tra cui Il mercante di Venezia, Il sogno di una notte di mezza estate e Il silenzio dei comunisti.

Nel 2012 anche l’onore di recitare I fratelli Karamazov, dove interpreta magistralmente il famoso monologo del romanzo. Mentre studia recitazione, intraprende anche una carriera nel mondo del cinema recitando nel film Vincere di Marco Bellocchio e in Romanzo di una strage dalla regia di Marco Tullio Giordana. Nel 2016 partecipa anche al film Fai bei sogni, tratto dal romanzo di Massimo Gramellini che racconta la tragica morte della madre.

Vita privata

Sulla sua vita privata si hanno pochissime informazioni. L’attore è molto riservato e non è noto se ad oggi sia impegnato sentimentalmente o abbia avuto dei figli. Fausto Russo Alesi tiene molto alla sua privacy e anche sul suo profilo Instagram non pubblica foto che possano darci un indizio su possibili frequentazioni amorose. Per quanto riguarda la serie Esterno Notte, si è però pronunciato definendosi orgoglioso di essere riuscito a interpretare un personaggio così complesso come Cossiga, che si ritrova a combattuto tra la ragion di Stato e quella umana.