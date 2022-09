Chi era Federica Frangipane, moglie di Fabio Liverani? Malattia, lutto, causa morte

Federica Frangipane è stata la moglie di Fabio Liverani, ex centrocampista del Cagliari. La donna si è spenta il 21 settembre 2022 dopo aver combattuto una lunga malattia. Con l’allenatore aveva due figli, Mattia e Lucrezia, che oggi vivranno assieme al padre. Ecco cosa sappiamo di lei e della sua triste scomparsa.

Federica Frangipane biografia

Non sappiamo con certezza il suo luogo di nascita, ma è sicuro che lei e l’allenatore si sono conosciuti tra i banchi di scuola quando avevano solo 13 anni. Da lì, la loro amicizia non ha avuto mai fine e nel tempo si è trasformata in una storia d’amore da favola che li ha portati ad avere due splendidi figli, il primo, Mattia nel 2004 e Lucrezia nel 2009. Federica ha sempre tenuto al massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita familiare, per cui non sono note molte informazioni private. Certo è che la famiglia le è stata accanto fino alla sua prematura fine.

La lunga malattia

In un post sui social è proprio il marito Fabio Liverani a ringraziare tutti coloro che li hanno sostenuti durante il difficile percorso. Il tecnico del Cagliari ha esortato chiunque a effettuare donazioni all’associazione IFO per offrire supporto durante il percorso oncologico. Federica, infatti combatteva da tempo contro un tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo.