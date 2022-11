Felicia Truedsson è l’attrice che interpreta Stella nella serie Young Royals. Netflix ha appena distribuito la seconda stagione dopo l’enorme successo della prima, andata in onda nel 2021. Di cosa parla la serie? Lo show svedese racconta di Wilhelm, un giovane principe costretto ad essere mandato in un collegio dopo uno scandalo reale. Qui troverà molti amici, figli dell’elite benestante, con i quali scoprirà i primi amori, le amicizie e anche il suo orientamento sessuale. Tra gli attori figura anche la bellissima Felicia Truedsson, che a soli 23 anni è già una professionista affermata. Ecco tutte le informazioni su di lei.

Biografia e carriera di Felicia Truedsson

Bionda e dai tratti eterei, Felicia Truedsson è nata nel 1999 a Stoccolma, in Svezia. Non si conosce il nome dei suoi genitori, ma sappiamo che frequenta la Swedish School di Londra dal 2017. Il suo nome all’anagrafe è Felicia Maxime Trueddson, ma ha scelto di farsi chiamare dai fan solo con il nome di Felicia. Come molti dei suoi coetanei nel cast, è stata una modella prima di decidere di studiare recitazione e di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Il ruolo di Stella in Young Royals l’ha resa popolare, anche se prima ha recitato ne L’ispettore e il mare, Exotisk, The Conservatory, Year 1790 e Welcome to Caligola.

Vita privata

Non ci sono informazioni chiare sulla situazione sentimentale della bellissima Felicia. Di certo in questo periodo è estremamente impegnata a godersi il successo di Young Royals e a partecipare alle diverse premiere in giro per il mondo. Nella serie, l’attrice interpreta Stella, una ragazza che nella seconda stagione tinge i capelli viola. Lei è la migliore amica di Fredrica, e nella seconda edizione dello show rivelerà di provare un sentimento per lei, anche se ha molta paura di confessare le sue emozioni per non rovinare un’amicizia che dura dall’infanzia.