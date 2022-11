Chi è Fernanda Lessa? Età, Instagram, vita privata, figli, carriera

Tra le donne più amate dagli italiani, in particolare negli anni 2000 perché protagonista di numerosi spot pubblicitari, c’è la modella brasiliana Fernanda Lessa. Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip di qualche anno fa, è tornata sulle onde della ribalta. Ecco perché andiamo ad indagare un po’ nella sua vita.

Fernanda Lessa, età e carriera

Nata a Rio De Janeiro il 15 aprile 1977, Fernanda Lessa è ormai un volto super noto della televisione italiana. Ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda quando era appena una diciassettenne. Gira numerosi paesi del mondo, fino ad arrivare in Italia, dove conquista ugualmente le passerelle. Quando ancora vigeva la lira in Italia guadagnava oltre 20 milioni per ogni sfilata a cui partecipava.

Fernanda ha calcato le migliori passerelle del mondo, non solo Roma e Milano ma anche New York e Parigi. Viene scritturata poi come volto di molti spot pubblicitari. Prima è la volta di Telecom, poi la volta di Armani e Campari. Stesso discorso per Alfa Romeo. Ha fatto anche esperienza come presentatrice per programmi come “Moda mare a Porto Cervo” e “Oltremoda”. Ha fatto esperienza anche nel programma “Le Iene”. Ha partecipato poi ad alcuni reality show, non solo il GF Vip di qualche anno fa, ma anche l’Isola dei Famosi nel 2006. Ricordiamo tra le tante cose che Fernanda è anche una DJ, tanto che ha portato ai suoi fan ben due album nel 2006 e nel 2007.

La bella Fernanda Lessa finisce poi dalle stelle alle stalle. Il troppo lusso la porta nel tunnel della droga e dell’alcol, a cui sviluppa una vera e propria dipendenza. La sfortuna per lei non si arresta certo lì: nel 2007 finisce sotto l’occhio del ciclone per via di vallettopoli. Insomma per un bel periodo è rimasta lontana dai riflettori riuscendo piano piano a ritrovare la sua serenità, anche grazie all’attuale compagno.

La vita privata e i figli

Ricordiamo che ad incrementare ulteriormente la sua dipendenza dalla cocaina e dalle sostanze alcoliche è la morte, qualche giorno dopo la nascita, di suo figlio Joaquin, avuto dalla sua relazione con Vittorio Mango (che lascia poco dopo la morte de, piccolo).

Per quanto concerne la sua vita sentimentale, Fernanda è stata oggetto di desiderio di moltissimi flirt. Il primo a cui si lega è l’attore multi premiato Adrien Brody. Dopo la rottura con quest’ultimo le viene affibbiato il flirt con Christian Vieri, ex calciatore italiano, da cui si separa a causa di un gossip. Dopo Vieri si lega al già citato Vittorio Mango, che lascia dopo il lutto del figlio. A quesyo punto è la volta di Davide di Leo, tastierista dei Subsonica. È con lui che ha le sue due figlie, Lua Clara, nata nel 2007 ed Ira Marie, nata invece nel 2008. Dal 2017 intraprende una relazione con Luca Zocchi conosciuto durante una festa organizzata a casa di Barbara D’Urso.

Il profilo Instagram

Fernanda Lessa non trascura la sua presenza sui social. Grazie alle centinaia di migliaia di follower che ha su Instagram, riesce a tenere costantemente aggiornato il suo profilo circa la sua vita professionale e privata. Ad oggi non mancano scatti che la ritraggono nella casa del Grande Fratello Vip, a cui ha partecipato qualche anno fa.