Chi è Filippo Bellavia, figlio di Marco Bellavia? Anni, studi, madre

Marco Bellavia al centro di polemiche inerenti al GF Vip, ha un figlio, Filippo Bellavia. Scopriamo insieme qualcosa sul suo conto.

Filippo Bellavia anni e studi

Abbiamo imparato a conoscere Filippo Bellavia per la sua maturità, durante la permanenza del padre nella casa del GF Vip, nonostante i suoi 15 anni. Nasce nel 2007 ed è l’orgoglio dei suoi genitori. Oggi non sappiamo quali aspirazioni abbia per la vita e che scuola superiore frequenti. Sappiamo solo che Marco ed Elena lo amano sopra ogni cosa, anche perchè dimostra nelle difficoltà una grande forza.

Chi è la madre?

La madre di Filippo nonché ex moglie di Marco Bellavia è Elena Travaglia (QUI Instagram). Marco conosce la Travaglia dopo la fine della storia con Paola Barale. Filippo rappresenta un punto di riferimento per il padre e la madre, che in queste settimane non hanno perso occasione di ricordare quanto sia sensibile ma al contempo maturo tanto da capire molte cose rispetto ai suoi coetanei. Filippo, che usa molto Instagram, come del resto tutti i suoi coetanei, ha dedicato un post a suo padre cercando di dargli la forza per superare l’amarezza vissuta con i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello. Amarezza che ricordiamo lo ha costretto ad abbandonare la casa.