Chi è Filippo Bonini, fidanzato di Giulia Valentina? Spettacolo, anni, curiosità

Filippo Bonini è un nome che viene spesso fuori ma in realtà le info su di lui sono poche. Non sappiamo nemmeno se sia ancora il fidanzato di Giulia Valentina.

Filippo Bonini, spettacolo ed anni

Filippo Bonini non fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo nome spunta fuori nei giornali di gossip circa due anni fa quando ha cominciato una relazione con la influencer Giulia Valentina. Sebbene in alcune storie su Instagram di lei appaia spesso (o almeno in passato) Filippo, non sappiamo niente di lui e della sua età.

Lavoro e curiosità del fidanzato di Giulia Valentina

Come abbiamo avuto modo già di precisare, non emerge nemmeno quale sia l’occupazione di Bonini e cosa faccia nella vita. I social non sono d’aiuto, la sola info che emerge è che abbia un profilo ufficiale su linkedIn quindi deduciamo svolga la professione. Da questo profilo viene infatti fuori che Filippo abbia conseguito qualche anno fa brillantemente una laurea in ingegneria elettronica. Ha studiato all’Università degli Studi di Pavia e ad oggi (forse) lavorerebbe presso un’azienda italiana che si occupa di fornitura energetica (la Edison S.p.a.). Ecco le sole cose che sappiamo di lui: verrà mai fuori l’identikit del giovane ingegnere?