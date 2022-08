Chi è Fishball? Vero nome, età, lavoro, tatuaggi

Chi è Fishball? E’ una modella, un’influencer e una rapper il cui vero nome è Felisja Piana. L’artista è nata a Valledoria in provincia di Sassari il 16 aprile del 1994. Il simpatico soprannome glielo ha dato un amico che la prendeva in giro dicendole che assomigliava a un pesce palla. Da qui “Fishball”.

Fishball è una Sucide Girl

Felisja è una delle Suicide Girl italiane più seguite nel mondo. Suicide Girl definisce un fenomeno lanciato sui social che ha come finalità quella di diffondere tra le ragazze un messaggio di libertà femminile a 360 gradi.

Un modo per riconoscere e celebrare una bellezza lontana dai soliti canoni, da stereotipi. A riguardo proprio Felisja, una delle SG più seguite non solo in Italia, ma anche all’estero, ha dichiarato: “Purtroppo questo tipo di modelle in Italia ancora non è considerato alla pari di quelle non tatuate, cosa che non accade all’estero”.

Suicide Girls è una community virtuale che nasce nel 2001 in America da un’idea di Sean Suhl e Selena Mooney. E’ finalizzata ad accoglie la bellezza di ragazze meno convenzionali che abbiano piercing, tatuaggi e capelli dei colori più disparati.

Sono più di tremila le ragazze che fanno parte di Suicide Girls. Il portale è cresciuto velocemente e vertiginosamente, su Instagram conta 7 milioni di followers.

Felisja è anche una rapper di successo

Modella e influencer sì, ma è anche una rapper, la 28enne sarda ha ottenuto successo anche in campo musicale.

Nel gruppo Bada$$ B, creto con Christina Bervetello e Valentina Frategrada, Felisja ha pubblicato hit come Cuba, Me Gusta e Lo So fare che hanno ottenuto ampi consensi di pubblico, con 20 milioni di stream tra le varie piattaforme.

La rapper ha deciso poi di allontanarsi dal gruppo e proseguire da sola e nel 2020 ha pubblicato 3:13, il suo primo album.

La passione per i tatuaggi

La modella ha una vera e propria passione per i tatuaggi. Felisja Piana fa la modella per divertimento, lei vorrebbe lavorare nel mondo della body art. Uno dei suoi progetti principali è sempre stato, infatti, fare la tatuatrice. Ha il corpo pieno di tattoo. I numerosi e singolari tatuaggi hanno contribuito a portarla al successo.

La giovane rapper spiega, nelle varie interviste rilasciate, che ne ha alcuni che “hanno un significato particolare. Il teschio messicano sul braccio sinistro, di sicuro è quello che ha un significato più importante per me. È dedicato a mio padre, morto qualche anno fa per via di un tumore purtroppo. La scritta Nosy Be è il nome di un isola in Madagascar dove mio padre ha vissuto per diversi anni”.

Comparsa nel film Zoolander 2

Nonostante la giovane età la ragazza può già vantare un considerevole numero di esperienze lavorative. Oltre a essere una modella, una rapper e una influencer si vanta anche di aver partecipato come comparsa al film Zoolander 2.

Un’esperienza della quale Felisja va molto fiera. D’altro canto si tratta di un evento che le ha consentito di lavorare accanto ad attori noti, tra i quali, Ben Siller, Penelope Cruz Owen Wilson.