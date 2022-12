Fivel Stewart, nota anche con il vero nome di Trent Heaven Stewart, è un’attrice statunitense conosciuta per aver interpretato i ruoli di Freeze, Pit Fighter, Hansel e Gretel. Oltre al yanto amato ruolo di Izzie nelle due stagioni di Atypical, la vediamo recitare nel ruolo di Hannah nella serie The Recruit in onda su Netflix dal 16 dicembre. Conosciamola meglio.

Biografia di Fivel Stewart

Nata a Beverly Hills, in California, Fivel proviene da una famiglia di artisti: suo padre, Nils Allen Stewart, è uno stuntman professionista, mentre sua madre ha origini giapponesi, coreane e cinesi. Il padre di Fivel ha origini russe, americane e scozzesi. Della famiglia fanno parte anche i due fratelli dell’attrice: Booboo Stewart, attore, e Maegan Stewart, attrice e stuntwoman. I tre hanno lavorato insieme come parte del gruppo musicale “The Stewart Clan“, pubblicando un album nel 2009. Oltre ai tre fratelli, la famiglia include anche una sorella maggiore di nome Sahara.

Carriera

Fivel è una talentuosa artista che, sin da quando aveva 7 anni, ha coltivato la sua passione per la musica e per il cinema. È stata la voce principale del gruppo “My Allowance” e ha partecipato a un tour con alcune celebrità come Demi Lovato e Mitchel Musso. Inoltre, ha formato una band con suo fratello Booboo Stewart, il quale era bravissimo con la chitarra. A 5 anni Fivel ha iniziato a praticare uno sport particolare, il karate. Grazie al suo talento e alla sua dedizione, è diventata campionessa mondiale nel’anno 2002 e nel 2003. Per questo motivo, nel 2003 è stata anche inserita nella prestigiosa lista delle Black Belt Junior Hall of Fame. Attualmente, Fivel continua a dedicarsi con passione alla musica e alle arti marziali, praticandole con grande entusiasmo ed energia. Inoltre, compone regolarmente nuove canzoni e prende parte a vari progetti cinematografici.

Potete seguire Fivel Stewart su Instagram, social dove posta le fotografie di tutte le sue esperienze nel mondo dello spettacolo.