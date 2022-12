Chi è Flavio Parenti? Carriera, età, moglie, figli, Paradiso delle Signore

Se dovessimo elencare gli attori migliori in Italia, nel novero non potrebbe mancare Flavio Parenti. Non solo attore, ma anche regista, la sua preparazione è molto alta. Non a caso il pubblico lo ama, apprezza le sue interpretazioni, che negli anni sono state diverse. Ma andiamo con ordine e cerchiamo insieme di scoprire tutto quello che c’è da sapere della sua carriera è della sua vita privata.

Flavio Parenti, età e carriera

Attore e regista italiano, Flavio Parenti ha saputo distinguersi per l’ottima preparazione nel campo della recitazione. Durante la sua carriera ha preso parte a molte produzioni, alcune delle quali hanno avuto un successo senza precedenti. I fan che lo seguono sono moltissimi, complice anche la sua elegante bellezza. Ad ogni modo è opportuno precisare che Flavio nasce a Parigi, classe 1979. Frequenta la scuola in Francia, per cui si lascia anche condizionare e formare dalla società francese. Ragazzo amante del teatro decide di trasferirsi a Genova per studiare recitazione presso il Teateo Stabile. Ed ecco che dal punto di vista teorico diventa attore.

Il debutto teatrale e quello in tv

Avendo avuta una prima formazione a teatro, il suo debutto non poteva non essere sul palco. Ed infatti esordisce con Madre coraggio e i suoi figli dove non solo si cala nel ruolo di protagonista ma anche in quello di aiuto regista. A questo punto fa il suo passaggio sul piccolo schermo. Prende parte prima a Camera Café poi alla fiction Un medico in famiglia dove interpretava prima Boris e poi Lorenzo.

Intanto inizia anche la sua scalata nel mondo del cinema. Parenti riceve infatti l’incarico di interpretare protagonisti per film di Woody Allen, Luca Guadagnino e Silvio Muccino. Le sue collaborazioni con i big gli permettono di raggiungere ottimi obiettivi, e di raggiungere sensazioni uniche nel proprio genere.

Leonardo e il Paradiso delle Signore

Negli ultimi tempi Flavio è stato impegnato per due fiction della RAI. La prima, è stata una miniserie, ovvero Leonardo, andata in onda su Rai 1 nel 2021. Grazie a questa ha potuto portate a casa il premio Attori dell’anno. La seconda è stata Il paradiso delle signore, dove ha interpretato Tancredi, in maniera a dir poco egregia.

Flavio Parenti e la vita privata: moglie e figli

Molto dedito alla sua vita professionale, Flavio preferisce non fare scandalo nella sfera privata. Sposa infatti una sua collega, anche molto brava, di origine romana. Si tratta di Eleonora Albrecht, classe 1986. Oltre ad essere una valida attrice è anche regista modella ed imprenditrice, ma soprattutto mamma a tempo pieno. Dal loro amore è nata infatti qualche anno fa la piccola Elettra. Sin da quando hanno deciso di frequentarsi e poi fidanzarsi e sposarsi, Flavio Parenti e Eleonora Albrecht hanno preferito tenersi lontani dai riflettori.

Hanno vissuto la loro storia con massima privacy e lo stesso vale anche per la gravidanza e la nascita di Elettra. E chissà che proprio sulla falsariga dei genitori, anche la piccola non seguirà le loro orme e tirerà fuori una naturale dote artistica e recitativa.