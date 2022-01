Chi è Flora Canto? Età, figli, Enrico Brignano, Uomini e Donne, Filippo Bisciglia

Difficile non sapere chi sia Flora Canto, il cui nome è ormai legato da diverso tempo a quello del noto comico e attore Enrico Brignano: i due hanno anche due figli.

Anche se non tutti forse sanno che Flora approda in televisione quando partecipa a ben due noti programmi delle reti Mediaset: Uomini e Donne e Grande Fratello!

Flora Canto Uomini e Donne e Grande Fratello

In realtà non è mai entrata nella casa più spiata d’Italia, era una protagonista dello show ma solo perché all’epoca era la fidanzata di Filippo Bisciglia, che in quel momento era un concorrente del GF.

Flora e Filippo si lasciano in mondo visione, a lasciarlo è lui che conosce all’interno della casa Simona Salvemini, e decide di approfittare e continuare a conoscerla meglio, lasciando definitivamente la bella Flora Canto.

Il secondo programma in cui si nota la bella Flora è quello di Maria de Filippi: Uomini e Donne, quando vi partecipa facendo la tronista.

Alla fine della sua partecipazione fa una scelte: vuole continuare a frequentare Francesco Pozzessere. Purtroppo la relazione declina nel 2009 quando i due avevano già deciso di sposarsi. Un duro colpo da digerire per Flora Canto: ‘abbandonata’ ben .due volte dall’amore, che però non si da per vinta, non è da lei e intraprende la strada teatrale, studia e diventa attrice: in contemporanea si dedica anche a migliorare con il canto, doppiaggio e recitazione.

Nel panorama della televisione italiana non è più celebre solo per essere stata nei due programmi Mediaset, ma comincia a farsi notare anche per altro.

Per Flora torna a bussare l’amore alla sua porta, quando per lavoro conosce il famoso attore comico italiano, Enrico Brignano. Tra i due un vero colpo di fulmine, un amore che culmina con l’arrivo anche dei loro due meravigliosi bambini: Martina e Niccolò.

Flora Canto ed Enrico Brignano

Con le sue iniziali comparse in televisione, Flora ha subito più schiaffi morali e in amore che situazioni piacevoli. Ma non si è mai data per vinta e, mentre si realizzava, studiava e pensava a se stessa, nel 2014 conosce Enrico Brignano e l’amore torna trionfante nella sua vita. Brignano non era alla sua prima relazione seria, in quanto è stato sposato e poi si è separato da Bianca Pazzagli, ballerina.

Come è stato il primo incontro tra Enrico e Flora? A dirlo sono stati loro due stessi in più di un’intervista: “La famiglia Brignano è proprietaria di un negozio di frutta, vicino Roma e io ho un debole per frutta e verdura. Quando Enrico ha saputo di questa mia passione, ogni giorno si è presentato a teatro con una cassetta di frutta diversa, prima di fichi, poi mandarini, anche una pianta di peperoni una volta e… come on notare tutta questa dolcezza?!”.

“Solo che ad un certo punto gli ho chiesto: ‘Ok la frutta ma un bel mazzo di rose, no?’.

Da qui una risposta tira l’altra e i due non si sono più lasciati. Chissà quando arriveranno le nozze?