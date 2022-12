I fan della serie tv Che Dio Ci Aiuti sono pronti ad una svolta epica nella settima stagione! La città di San Casciano sarà nuovamente piena di emozioni, sorprese ed eventi senza precedenti. Suor Angela, il personaggio iconico e amato della serie, rimarrà sempre nel cuore dei telespettatori ma questa volta avrà meno ruoli da interpretare. La nuova stagione presenterà un mix di storie diverse in cui vedremo personaggi conosciuti che sono stati introdotti in precedenti stagioni e alcuni nuovi volti. Tra i personaggi più amati vi è senza dubbio quello di Azzurra, interpretata dalla bravissima e bellissima Francesca Chillemi. Scopriamo insieme tutto su questa fantastica attrice.

Biografia Francesca Chillemi

Francesca Chillemi è una delle più acclamate attrici italiane. Nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1985, ha iniziato la sua carriera come modella partecipando a diversi concorsi di bellezza. Nel 2004, si è diplomata presso la scuola di recitazione drammatica “Scuola Internazionale di Teatro e Cinema“. Da allora, ha recitato in un gran numero di produzioni televisive e film, tra cui Un Medico in Famiglia, I raccomandati e Italia che vai. La sua fama ha raggiunto il culmine nel 2022 con l’interpretazione della protagonista nella serie “Viola come il mare”. Dal carisma e dal fascino che irradia dal piccolo schermo fino al grande, Francesca Chillemi sta diventando un vero fenomeno del panorama cinematografico italiano.

Vita privata

Francesca Chillemi è un’attrice riservata, che solitamente non pubblica foto sui social della sua famiglia, della figlia e del compagno. È una grande appassionata di fitness e ha creato una piattaforma digitale insieme all’amica Giorgia Del Medico, chiamata 752wellstar, dedicata allo yoga, al fitness, al pilates e al benessere. Recentemente l’attrice è stata al centro di alcuni gossip riguardanti una presunta storia d’amore con Can Yaman, conosciuto sul set della fiction Viola come il mare. Si dice che i due attori abbiano mostrato un feeling molto forte, cosa che avrebbe infastidito il compagno di Francesca. Tuttavia, non ci sono ancora conferme riguardo a questa presunta liaison.