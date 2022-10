Chi è Francesca Neri (ex) moglie di Claudio Amendola? Figli, matrimonio, malattia

Francesca Neri è in fase di separazione dal marito Claudio Amendola. Ecco le notizie che sappiamo sul suo conto.

Francesca Neri, matrimonio e figli

Francesca Neri convola a nozze con Claudio Amendola, nel 2010 a New York. Il loro è stato un fidanzamento lunghissimo considerato che il figlio Rocco nasce nel 1999, un anno dopo l’inizio della loro relazione.

In questi ultimi mesi si vociferava della loro separazione poi confermata le scorse ore a pieno regime. Dopo 23 anni insieme pare che la coppia abbia deciso di metterci la parola fine.

La malattia di Francesca

Francesca Neri ha dovuto abbandonare, a partire dal 2015 il mondo della recitazione. La moglie di Claudio Amendola si è raccontata in molte interviste in cui ha spiegato che nel 2015 ha scoperto di soffrire di cistite interstiziale. Si tratta di una infiammazione della vescica cronica che la costringe a sopportare fastidi e sintomi. Il dolore continuo è il peggiore di questi sintomi, in quanto inficia anche sulla psiche provocando ansia e depressione. Senza mezzi termini Francesca dice di aver pensato spesso addirittura a togliersi la vita. La malattia l’ha costretta a dire per ora basta alla sua carriera. E non sa se avrà modo di tornare a fare quello che le piace, l’attrice.