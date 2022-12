Francesco Centorame è un giovanissimo attore che interpreta Elia nella serie Skam Italia, della quale sta per uscire una nuova stagione. Di lui si sa che è un ragazzo molto impegnato e che sta diventando una star nel mondo delle serie tv italiane. La sua fama la deve soprattutto alla serie Skam, in cui presta il volto ad Elia, un ragazzo che si sente in adeguato perchè vede il suo corpo pieno di difetti incorreggibili. Nella sua sofferenza si rispecchiano oggi molti ragazzi, ecco perchè il suo personaggio è stato molto apprezzato. Scopriamo insieme chi è l’attore Francesco Centorame.

Formazione e carriera

Francesco Centorame è nato a Pescara nel 1996. La sua famiglia è originaria di Montesilvano e oggi, l’attore per motivi lavorativi si è trasferito a Roma dove risiede in modo stabile. Qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato in maniera piuttosto dettagliata del suo percorso di studi. Si è diplomato alla scuola internazionale della sua città d’origine, Pescara. Successivamente ha iniziato a frequentare svariati workshop con registi e ha provato a partecipare a numerosi casting.

In Italia, Francesco Centorame è conosciuto per aver recitato in Maggie & Bianca e ne Gli anni più belli, un film di Gabriele Muccino. Il debutto a livello nazionale è stato però grazie a Skam, una serie tra le più popolari degli ultimi anni.

Vita privata di Francesco Centorame

Dietro ad un carattere apparentemente forte, Francesco nasconde anche alcune fragilità. Le sue debolezze lo hanno portato però ad essere quello che è oggi. A soli 18 anni, infatti, l’attore ha iniziato a soffrire di attacchi d’ansia e panico e gli è stato consigliato un corso di teatro per far fronte a questo disturbo. Grazie a questo evento si è appassionato alla recitazione, diventando oggi uno degli interpreti più amati in Italia, soprattutto dai più giovani.