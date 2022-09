Chi è Francesco Meloni, padre di Giorgia meloni? Età, carcere, figli

Francesco Meloni è il nome che sta saltando fuori in queste ore per cominciare a smuovere un po’ di pettegolezzi sull’aspirante premier Giorgia Meloni. Si tratta infatti di suo padre, con cui la leader di Fratelli D’Italia non parla da oltre 30 anni, per ovvi motivi.

Francesco Meloni, età e carcere

Del padre di Giorgia non si sa nulla in termini di vita privata, nemmeno l’anno di nascita. Questo perché pare che lo stesso sia stati condannato a 9 anni di carcere per spaccio di droga nel 1996. Giorgia non ha contatti con suo padre ormai dal 1988, per cui non era nemmeno al suo fianco quando l’uomo è rimasto coinvolto in attività criminali. Da alcuni tabloid spagnoli è emerso che abbia scontato una pena di 9 anni di galera per spaccio di droga.

Figli

Proprio per i suoi trascorsi con la legge, Francesco Meloni non emerge proprio nelle notizie concernenti la figlia Giorgia. Ad oggi sappiamo solo che sia il padre della leader del centro destra e di sua sorella Arianna. Se abbia o meno altri figli o abbia o meno contratto nuove nozze altrove è un mistero. L’uomo le abbandona infatti quando la Meloni ha solo un anno per trasferirsi nelle Canarie. Ha gestito un ristorante per molti anni finché non ha deciso che la criminalità fosse più interessante del lavoro onesto.