Chi è Francesco Tafanelli, compagno di Matilde Brandi? Età, carriera, vita privata e professione

Matilde Brandi ha svelato finalmente l’identità del suo nuovo compagno, Francesco Tafanelli, dopo varie speculazioni sul suo conto. La presentatrice ha pubblicato una dolce dedica d’amore su Instagram alla sua dolce metà, che ha conquistato il suo cuore e la rende molto felice. Nella foto condivisa, Matilde appare molto radiosa e felice, pronta finalmente a mostrare al mondo la sua gioia.

Matilde Brandi ha annunciato pubblicamente di avere un nuovo compagno di nome Francesco Tafanelli, di cui è innamorata. All’inizio del 2023 ha deciso di condividere la sua felicità con i suoi quasi 530mila follower su Instagram, pubblicando una romantica dedica d’amore e una foto al fianco del suo partner. La celebre presentatrice ha scelto di non tenere più nascosta questa importante parte della sua vita privata.

Matilde Brandi, una nuova vita

Il nuovo compagno di Matilde Brandi, che ha 53 anni e lavora nel mondo della moda, sarà analizzato in dettaglio in seguito. Attualmente, ci concentreremo sulle belle parole che Matilde ha dedicato al suo compagno. La presentatrice, che è stata legata al commercialista Marco Costantini fino al 2020 e con il quale ha avuto due figlie gemelle nel 2006, sembra essere rinata con la presenza del suo nuovo amore. Su Instagram, ha espresso il suo profondo amore per il suo compagno e la sua gratitudine per averlo nella sua vita, quasi sorpresa per essere stata così fortunata. Il post suggerisce che il passato ha lasciato cicatrici profonde in Matilde, come evidenziato dalle parole con cui ha iniziato il post, in cui ha sottolineato come ciò che ha vissuto l’abbia aiutata a capire chi valga davvero nella vita.

La gioia dei fan

Matilde Brandi ha deciso di ringraziare tutte le persone che hanno contribuito, in modo piccolo o grande, a far incontrare lei e il suo compagno Francesco Tafanelli. Ha affermato che Francesco è arrivato nella sua vita durante un momento difficile, ma ha compreso la sua situazione fin da subito e non ha mai cercato di cambiarla. Matilde ha ammesso di aver commesso degli errori, ma ha sottolineato che la dedica d’amore di Francesco è completamente meritata. Ha espresso il desiderio che tutte le donne possano incontrare un uomo speciale come lui. In passato, sembra che Matilde si sia sentita trascurata, ma ora la situazione è cambiata perché ha al suo fianco una persona che la ama per quello che è e non ha intenzione di andarsene: “L’amore si riconosce dalla continuità”.

Francesco Tafanelli, Instagram

La presentazione del nuovo compagno di Matilde Brandi, Francesco Tafanelli, ha commosso le sue fan con le belle parole che la conduttrice ha usato per descriverlo e per spiegare il suo ruolo nella sua vita. Francesco Tafanelli ha 53 anni ed è originario di Napoli, come confermato dalla sua formazione all’Università Federico II di Napoli. Sul suo profilo Instagram, si può vedere che lavora come sales manager nel settore della moda per marchi come Vera Wang, Nicole Milano e Pronovias. Non si sa molto del suo passato sentimentale, poiché non lo condivide sui social, ma si sa che è anche lui un genitore e ha un figlio di nome Federico, che è molto più giovane delle gemelle di Matilde Brandi, Aurora e Sofia. Francesco Tafanelli ha i capelli lunghi e una barba brizzolata.