Franco Cordova è un ex calciatore che ha sposato prima Simona Marchini, e poi Marisa Laurito. Con quest’ultima ha avuto una relazione lampo, 7 mesi di fidanzamento e 3 di matrimonio, dopodiché si sono detti addio.

Franco Cordova, carriera e vita privata

Classe 1944, Cordova è stato una promessa del calcio italiano. Nato nella bella Napoli, ha giocato come centrocampista in molte squadre, non solo italiane. La sua carriera raggiunge l’apice della sua carriera nella squadra calcistica della Roma, dove conosce e si innamora di Simona Marchini, figlia dell’allora presidente della società, con cui convola a nozze, e da cui si separara dopo nove anni. Franco ha giocato anche per la nazionale italiana.

Circa la sua vita privata, sappiamo che la fine della storia con la Marchini arriva a causa di un grande dolore insuperato da parte di entrambi. Simona non riesce a portare avanti ben 4 gravidanze, perdendo tutti i bambini. I due ci tenevano molto a diventare genitori, ma quella enorme difficoltà porta la loro relazione a concludersi. Cordova non diventerà mai padre.

Il matrimonio lampo con Marisa Laurito

Nel 2001 l’ex calciatore partenopeo inizia una relazione con l’attrice compaesana Marisa Laurito. I due, dopo solo 7 mesi di fidanzamento, convolano a nozze. Il matrimonio dura però solo tre mesi. La causa del divorzio? A detta della Laurito, la pretesa di Cordova che lei facesse esclusivamente la moglie e la donna di casa, rinunciando alla sua carriera.