Chi è Frederick Lundqvist il fidanzato di Chiara Francini? Vita privata, lavoro, figli

Lei è stata una delle note più liete del Festival di Sanremo. Con la sua verve e la sua allegria Chiara Francini ha regalato una ventata di freschezza alla kermesse sanremese portando sul palco dell’Ariston anche una bella riflessione sulla maternità.

Proprio questo monologo di grande impatto ha portato tardi a chiedersi se Chiara Francini fosse impegnata e chi avesse stregato il cuore della bella attrice fiorentina. Partiamo col dire che la Francini è legata da anni allo stesso compagno. Il suo fidanzato è un ex calciatore ed ora imprenditore di successo.

Un amore duraturo

Il compagno di Chiara Francini è Frederick Lundqvist. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sull’uomo che da ormai quasi 18 anni è legato all’interprete di tante pellicole e serie italiane di successo. Frederick Lundqvist nasce il 3 agosto 1976 sotto il segno del Leone a Lulea, in Svezia: ha infatti 46 anni. Possiamo considerarlo ormai un italiano a tutti gli effetti visto che dal 2005 è legato a Chiara Francini. I due convivono da 16 anni, nonostante lui, per impegni professionali e familiari, faccia la spola tra l’Italia e la Svezia. In Scandinavia Frederick ha i suoi affari, in quanto gestisce una società impegnata nel settore della sicurezza.

Lundqvist si è gettato a capofitto in questo business dopo la fine della carriera di calciatore ottenendo notevoli risultati. Di lui Chiara Francini parla come di un uomo dotato di grande ironia ed estremamente riservato. Nonostante sia molto silenzioso e attento alla sua privacy, Frederick fa dello humor una della sue armi migliori. Chiara Francini ha detto di sentirsi libera e felice con un uomo che la ha dato sicurezza fin da subito.

I due non hanno mai convolato nozze, pare per la stessa volontà della bella attrice toscana. Chiara Francini, in un’intervista ha, infatti, ammesso di sentirsi trattata ogni giorno come una regina e di non aver bisogno dei fiori d’arancio per sentirsi tale. Diverso il discorso della maternità, evidenziato dallo stesso monologo dell’attrice sul palco del teatro Ariston di Sanremo durante la quarta serata. La Francini ha fatto più volte accenno alla maternità lasciando intendere di aver pensato alla possibilità di crescere un figlio che al momento non c’è. Il suo compagno, però, le fornisce ogni giorno grande amore e felicità.

Un passato da calciatore

Frederick è stato fino al 2006 un giocatore di calcio di buon livello. Nel suo Paese ha vestito le maglie della sua squadra della sua città, la formazione del Lulea, oltre che di Lira e Gif Sundsvall. Era un difensore valido che riuscì a vestire anche per cinque volte la gloriosa maglia della Nazionale Svedese di calcio. Prima di ritirarsi, decise di affrontare l’esperienza del campionato norvegese con la maglia dei Viking. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo Lundqvist ha cambiato completamente ambito dedicandosi ad un settore per lui nuovo come la sicurezza dove però ha raggiunto grandi traguardi con la società di cui è titolare.

La sua riservatezza traspare anche dal profilo Instagram di Chiara, che conta ben 700mila followers, ma dove in pratica non ci sono foto di Frederick.

