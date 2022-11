Attrice originaria di Hong Kong, Gabby Wong è una delle presenze del cast di 1899, la nuova serie Netflix che racconta di un gruppo di migranti che attraversano l’Oceano Pacifico per arrivare fino a New York per cercare di trovare fortuna in una nuova vita. Conosciuta per essere stata Wona Goban in Star Wars, Gabby è stata contattata per numerosi provini teatrali tra cui Orestia e il film ispirato da Orwell, 1984. Scopriamo insieme chi è questa splendida attrice.

Biografia di Gabby Wong

Nata a Hong Kong l’attrice è conosciuta per aver recitato in Star Wars. Gabby Wong parla molte lingue tra cui il Cantonese, Mandarino e Inglese. Si è formata studiando politica all’università e durante i corsi si è appassionata alla recitazione. Si iscrive così a teatro e decide di allenarsi come attrice a Londra. Ha debuttato al teatro di Londra Globe Theatre, dedicato a Shakespeare.

Gabby ha anche lavorato al National Theatre di Londra, al West End, al teatro Almeida, allo Stratford East, Sheffield Crucible. Durante i suoi provini, Angus Wright era presente ed è stato colpito per il suo lavoro. Così l’ha ingaggiata per Rogue One, complimentandosi con lei per il suo incredibile talento. Ancora oggi i due sono rimasti amici e l’attore le ha chiesto di partecipare ad altre sue produzioni.

Vita privata

L’attrice non ha ancora social network come Instagram poichè non ama condividere con il pubblico la sua vita privata. Non ha attivato account come Facebook, Tiktok, Twitter. Oggi Gabby Wong è single e vive a Londra con la famiglia. Grazie alla sua bravura ha vinto nel 2018 un premio per il cortometraggio May You Never Die.

In questo periodo, l’attrice si gode il grande successo della serie 1899 nel ruolo di Virginia. Presto scopriremo sicuramente nuove informazioni data la fama ottenuta con la serie su Netflix.