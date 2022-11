Chi è Gabriel Montesi il brigatista di Esterno Notte? Vita privata, età, ruoli

Con i baffi e l’abbigliamento in stile anni Settanta in pochi lo hanno riconosciuto. I più scafati hanno individuato chi fosse il brigatista della serie Esterno Notte, recentemente trasmessa da Rai 1. Andiamo a scoprire chi è Gabriel Montesi, giovane attore che si è calato brillantemente nei panni di uno dei componenti del commando che sequestrò nel 1978 Aldo Moro.

Le origini

Montesi, 30 anni esatti, è uno dei talenti emergenti del cinema italiano e si è rivelato al grande pubblico nella produzione Io sono l’abisso, diretta da Donato Carrisi. Per molti è l’Antonio Cassano della serie Speravo di morì prima, ispirata alla biografia di Francesco Totti. Per uno scherzo del destino Montesi recitò nella serie una delle poche parti “non romane”, calandosi nel dialetto barese dell’ex calciatore e amico del capitano, benchè lui sia cresciuto tra la provincia di Latina e la Capitale.

Gabriel Montesi nasce, infatti, a Genzano di Roma il 10 agosto 1992, sotto il segno zodiacale del Leone. Cresce ad Aprilia, grosso centro in provincia di Latina dove comincia a ad appassionarsi alla recitazione. Comincia a studiare fin da bambino e partecipa al laboratorio Teatro Finestra. La realtà provinciale per emergere è, però, stretta e Gabriel decide di trasferirsi a Roma: nel 2019 consegue il diploma alla scuola d’arte cinematografica intitolata a Gian Maria Volontè.

Il primo ruolo sul piccolo schermo arriva per Montesi nella nota serie Un Medico in Famiglia. Al cinema l’esordio arriva nel 2014, quando il giovanissimo Gabriel viene diretto dal regista Abel Ferrara nel film Pasolini, dove gli viene affidata una piccola parte. Nel mondo del cinema partecipa anche alle pellicole La partita, Il Campione e A Tor Bella Monaca non piove mai. Un altro ruolo che lo consacra alla critica cinematografica è quello del ragazzo padre nel film dei fratelli D’Innocenzo Favolacce. Nel 2019 viene inserito nel cast de Il primo re del regista Matteo Rovere.

La serie su Totti

Le serie tv di Sky diventano il trampolino di lancio di Gabriel verso la notorietà. E’ uno dei volti di Romulus, poi arriva l’occasione di interpretare uno dei volti più conosciuti del calcio italiano. Dopo la fine della carriera del numero 10 della Roma, Sky produce la serie ispirata a Francesco Totti Speravo de morì prima, nata sulla scia della biografia Un capitano scritta insieme al giornalista Paolo Condò.

A Montesi viene affidato il ruolo dell’amico di Totti, Antonio Cassano, interpretazione criticata dallo stesso ex calciatore barese per la somiglianza, ma molto apprezzata dai fans. Tra le scene clou della serie andata in onda su Sky c’è, infatti, proprio la sfuriata di Cassano che lascia la casa di Francesco Totti (interpretato da Pietro Castellitto) per un assegno che poi ritroverà nella sua Ferrari.

Vita privata e Instagram

Nel 2022 appare trasformato nella serie tv andato in onda su Rai 1 Esterno Notte, ispirata alle vicende del sequestro di Aldo Moro e diretta da un mostro sacro del cinema italiana come Marco Bellocchio.

Non si sa molto della vita privata di Gabriel Montesi. L’attore ha un profilo Instagram con circa 5200 follower, ma sull’account condivide soprattutto scatti dalle sua vita professionale. Al momento non si sa, infatti, se sia fidanzato.

