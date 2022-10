Chi è Giacomo Cavalli, fidanzato di Diletta Leotta? Modello, età, Instagram

Di Diletta Leotta si parla molto spesso per i suoi amori. Stavolta il fortunato pare sia Giacomo Cavalli. Morta e sepolta la storia con l’attore turco Can Yaman, la presentatrice sportiva volta pagina e lo fa coi fiocchi. Scopriamo quindi qualcosa di questo nuovo bellissimo ragazzo ormai paparazzato spesso in compagnia della bella bionda.

Giacomo Cavalli età del modello fa girare la testa a Diletta Leotta

Giacomo Cavalli, classe 1994, è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta. Del ragazzo fino ad ora non avevamo mai sentito parlare. Eppure lavora nel campo della moda. Bresciano di origine, posa per moltissimi brand di alta moda, tra cui Liu Jo, Dolce & Gabbana e così via. Non solo bello e modello ma anche di cultura: ha conseguito una laurea in Economia e Gestione Aziendale, dopodiché ha frequentato un Master. Ricordiamo inoltre che si tratta del figlio di Beppe Cavalli, affermato e famoso velista e infatti anche Giacomo adora la vela

Il profilo Instagram

Tutto quello che si sa di lui emerge dal suo profilo Instagra, su cui ha centinaia di migliaia di follower. Di Giacomo si sa che ama i viaggi, ama praticare sport e si circonda sempre dei suoi storici amici. È su Instagram che lui e Diletta hanno pubblicato le prime foto insieme.