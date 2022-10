Chi è Giacomo Rossi Stuart, padre di Kim Rossi Stuart? Morte, carriera, figli

Kim Rossi Stuart è figlio d’arte. Suo padre Giacomo Rossi Stuart era un attore. Ecco cosa sappiamo di lui.

Giacomo Rossi Stuart, morte e carriera

Nato nel 1925 Giacomo Rossi Stuart è sempre stato un cultore di recitazione e cinema. Vola negli Stati Uniti d’America per iscriversi ad un corso di recitazione presso lo studio dell’Actor’s di New York. E così inizia la sua scalata nel mondo del cinema dove prende parte ad oltre 100 film come La morte vien dallo spazio, Massacro al Grande Canyon, Il pianeta errante, le porte dell’inferno e così via. Muore nell’ottobre 1994, con accanto sua moglie e i suoi quattro figli. Giacomo non ha mai fatto parlare di sè i giornalisti di gossip.

Moglie e figli

Rossi Stuart durante la sua carriera incontra Klara Muller, una bellissima modella di origine olandesi Il loro fu amore a prima vista e rimangono insieme finché Giacomo non passa a miglior vita. Dal frutto del loro amore sono nati 4 figli: Ombretta, Loretta, Kim e Valentina (Kim unico maschio). Sia Kim che Valentina hanno deciso di seguire la carriera della recitazione. Il maschio è infatti un noto attore che oggi sta facendo carriera anche nel mondo della regia. Invece Valentina è una nota attrice.