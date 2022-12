Guardatelo bene, lo riconoscete? Giancarlo Commare è uno degli attori di Skam Italia, che ha fatto battere il cuore a moltissime telespettatrici. Il suo percorso però, inizia nel 2013, quando notato da diversi insegnanti viene scelto per ruoli importanti. Occhi dolci e sguardo profondo, Giancarlo recita con le nuove stelle del cinema italiano, stiamo parlando di Ludovica Martino, Benedetta Gargari, Ludovico Tersigni e tutto il cast della serie Skam Italia. Andata in onda per la prima volta nel 2018, tra poco vedrà la luce anche la terza stagione e i fan sono già curiosissimi. Intanto conosciamo meglio Giancarlo Commare, attore siciliano dall’incredibile talento.

Carriera e filmografia

Nato nel 1991, Giancarlo Commare proviene da Castelvetrano un comune siciliano vicino a Trapani. Si è diplomato in danza Hip Hop nel 2008 alla Moon Dance School, presso la quale ha anche studiato latino americano e danza moderna. La passione per la recitazione inuzia nel 2013, quando il ragazzo inizia a frequentare numerosi corsi di recitazione con insegnanti importanti. Diventa poi il primo ballerino di Pinocchio nel 2008, quando viene ingaggiato dal regista Massimo Pasquale nel ruolo di protagonista.

Oltre ad avere sempre impegni nel campo teatrale, Commare è apparso anche in alcuni spot pubblicitari e in diverse fiction su Rai1 come Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Provaci ancora Prof, e infine, la celebre serie Skam Italia nella quale interpreta Edoardo.

Giancarlo Commare è fidanzato?

Non si conosce la situazione sentimentale di Giancarlo. Tra i suoi post di Instagram, però, compaiono tantissime foto dell’attore mentre è impegnato a baciare una ragazza. Tuttavia, non si conosce il suo nome e non si sa se i due stanno ancora insieme.

Se non vuoi perderti nessun aggiornamento, ti consigliamo di seguirlo su Instagram, dove ha una pagina che gestisce personalmente. Al contrario, su Facebook il suo profilo è privato e non viene aggiornato dal 2017.