Chi è Gianfranco Stevanin: serial killer, omicidio sei donne, documentario

Si torna a parlare di Gianfranco Stevanin dopo che questo pomeriggio Nove ha mandato in onda “Stevanin – Non ricordo di averle uccise”. Dal carcere di Bollate è stato lo stesso uomo a raccontare quanto accaduto e a spiegare che ricorda solo di aver sepolto quelle donne ma non di averle uccise. Un profilo tragico di un uomo problematico che ha spezzato sei vite e che per questo è stato condannato.

L’arresto arrivò il 16 novembre del 1994 quando dopo aver caricato una prostituta, minacciata per ore, fino a che la donna le propose dei soldi per essere liberati, 25 milioni delle vecchie lire che aveva però in casa sua. Arrivati al casello di Vicenza Ovest la donna fuggì verso una volante della polizia e riuscì a far arrestare l’uomo.

Chi è Gianfranco Stevanin?

Gianfranco Stevanin è nato a Montagnana il 2 ottobre del 1960 ed è stato arrestato per l’omicidio di sei donne. In molti parlarono di incapacità di intendere e volere dell’uomo che ancora oggi è in carcere e che viene ricordato con due nomi e cioè Il mostro di Terrazzo e il Landru della Bassa. La polizia perquisì la sua casa dopo l’arresto trovando oltre 7mila fotografie scattate alle partner oltre libri di anatomia e scatole con peli pubblici oltre uno schedario dove catalogava le sue partner.

Inizialmente si pensò a un maniaco accusato di violenza, ma quello che emerse dopo fu sicuramente più macabro. Furono ritrovati degli oggetti di Biljana Pavlovic, di Claudia Pulejo e die due ragazze citate negli schedari. Lui si scusò parlando di brevi relazioni. Ma fu trovato da un agricoltore di Terrazzo un sacco contenente resti di un cadavere. Venne così accusato di omicidio e venne ritrovato il corpo di un’altra ragazza per poi piano piano far emergere altre prove inequivocabili che inchiodarono l’uomo portando la polizia a una pesantissima accusa.