Chi è Gianluca Delli Ficorelli, marito di Monica Leoffredi? Lavoro, anni, matrimonio

Gianluca Delli Ficorelli è il marito di Monica Leofreddi. Non si hanno notizie molto solide sul suo conto. Di seguito ti diciamo cosa sappiamo di lui.

Gianluca Delli Ficorelli, lavoro ed età

Gianluca Delli Ficorelli pare essere un uomo molto riservato. Di lui non si sa quale sia la data di nascita. Anche del lavoro sappiamo solo che è un dentista molto affermato e ricercato nel settore. Sui social non ci sono particolari informazioni sul suo conto, anzi mantiene un profilo più che basso proprio per cercare di stare quanto più lontano possibile dai riflettori.

Il matrimonio con Monica e La paternità

Gianluca e Monica hanno deciso di convolare a nozze dopo moltissimi anni di fidanzamento nel 2015 ad un’età non proprio giovane. Grazie all’aiuto della fecondazione assistita hanno avuto anche due figli, che al pari di Gianluca non sono coinvolti nei gossip e nel pettegolezzo. Come più volte la Leoffredi ha spiegato, suo marito Gianluca è un partner ed un padre affettuoso e presente. Sta sempre molto attento alle esigenze della famiglia. Nessuna remora per i due a sposarsi a cinquant’anni. Nonostante le critiche mosse da molte persone hanno deciso di fare il grande passo proprio quando hanno sentito fosse il momento giusto.