Chi è Gianluca Ferrero? Juventus, età, carriera, vita privata

Gianluca Ferrero è il nome più cliccato del momento perché è diventato il nuovo presidente della Juventus a seguito delle dimissioni del presidente uscente Andrea Agnelli. Secondo quanto si apprende dalla stampa e dai quotidiani nazionali, non ci poteva essere migliore scelta in quanto trattasi di una personalità che vanta solida esperienza e giuste competenze tecniche. Non gli manca altresì la passione per la rosa bianconera, la qual cosa rende Ferrero ancor più ideale per questa nuova carica. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di frugare nella sua vita, alla ricerca di info anche per quel che concerne il privato, cioè sulla eventuale presenza di mogli e figli.

La nuova carica alla Juventus

Da quanto trapelato ormai circa la nuova carica, il neo presidente eletto sarà affiancato dai nuovi componenti al consiglio d’Amministrazione dopo il 18 Gennaio, quando l’assemblea provvederà ad indicare i nuovi nominativi. Le prime situazioni che Ferrero dovrà affrontare saranno legate a questioni legali e societarie , provvederà a definire quanto occorre per la difesa degli interessi della società, lasciando il dg Maurizio Scanavino ad occuparsi invece dei temi operativi.

Gianluca Ferrero, carriera e lavoro

Fermo restando che siamo ancora in attesa dell’elenco completo da parte di Exor circa i candidati per il rinnovo del cda entro i termini di legge, vediamo qual è stata la carriera di Gianluca Ferrero sino ad ora. Indubbiamente lo possiamo classificare come un commercialista, ma nella sua vita ha amministrato molte società, è stato revisore, nonché sindaco. Ormai bazzica da un po’ nella famiglia Agnelli da quando gestisce la holding di quest’ultima. Le parole spese per la sua persona da Exor stesso dimostrano quanto siamo davanti ad una persona genuina che ha a cuore le sorti della squadra, e che pertanto svolgerà nel miglior modo possibile questo nuovo ed importante ruolo.

Età e iter personale

Classe 1963, Gianluca Ferrero è un torinese DOC. Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, nel 1989 si iscrive presso l’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino. A partire dal 1995 è iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del giudice presso il medesimo Tribunale.

Nel corso della sua vita lavora in molte realtà di spicco. Ad esempio ha fatto parte del Collegio Sindacale di Fincantieri, ha lavorato per la Lavazza, per la Biotronik Italia, per la Gedi Gruppo Editoriale, ma anche per P. Fiduciaria, Lifenet, Praxi Intellectual PropertY E Nuo. Ha fatto anche parte del consiglio d’amministrazione prima della banca Piemonte e poi di due società, Pygar e Italia Independent Group.

Il patrimonio e la vita privata

Su questi due punti risulta difficile svelare scoop o particolari. Sul web non trapelano info circa i guadagni del nuovo presidente della Juventus, nemmeno sui beni che ha potuto accumulare nel corso della sua carriera. Stesso discorso vale per relazioni sentimentali e figli. Non si sa quale sia il suo status, se abbia mogli, compagne o relazioni pendenti, non si sa nemmeno con certezza se abbia dei figli. La speranza è che qualcosa di più emerga durante il suo mandato alla Juventus.