Chi è Gianluigi Paragone? Vita privata, stipendio, moglie, lavoro

Il suo movimento è uno degli elementi di novità delle elezioni politiche di oggi, domenica 25 settembre. In attesa dello spoglio capiamo chi è Gianluigi Paragone, uno dei atnti giornalisti prestati alla politica.

Giornali, tv e Parlamento

Gianluigi Paragone è nato a Varese il 7 agosto 1971, sotto il segno del Leone. Fin da giovane comincia a lavorare come giornalista collaborando con il quotidiano La Prealpina: è inviato nel periodo del boom elettorale della Lega e segue soprattutto gli appuntamenti del leader del movimento, Umberto Bossi e Roberto Maroni. Alla fine degli anni Novanta Paragone avvia anche una collaborazione con un’emittente televisiva di Varese, Rete 55 che durerà fino al 2004.

Nel 2005 Paragone diventa direttore responsabile del quotidiano La Padania, il giornale di partito della Lega che guida per 2 anni. Nel 2007 passa al quotidiano Libero diventando vice direttore. La fama crescente lo porta anche in Rai sia alla conduzione che nei posti di comando delle rete della tv di Stato.

Nel 2009 è il presentatore del talk show di approfondimento politico Malpensa Italia e quasi in contemporanea viene nominato vice direttore di Rai 1: pochi mesi dopo, con lo stesso ruolo, passa a Rai 2. Su questa rete nel 2010 conduce un altro talk show politico, L’ultima Parola. Nel 2013 lascia l’incarico di vicedirettore di Rai 2 e passa al La7: la tv di Cairo gli assegna la conduzione de La Gabbia.

Paragone, dopo l’addio a La7, comincia il suo percorso nel Movimento 5 Stelle che lo candida addiirtutra al Senato nelle elezioni politiche del 2018. Paragone viene eletto, ma il suo percorso nei pentastellati dura giusto il tempo del governo gialloverde: non appoggia l’alleanza col Pd e quando vota contro il Bilancio viene segnalato per violazione dello Statuto. Nel 2020 viene espulso dal Movimento 5 Stelle.

Nel luglio di quell’anno ufficializza la creazione diun nuovo partito che ha l’obiettivo di portare l’Italia fuori dall’Ue e dall’euro. Viene fondato No Europa per l’Italia – ItalExit con Paragone. Nel 2021 si candida a sindaco di Milano sostenuto dalle liste Milano Paragone Sindaco e Grande Nord. Non riesce ad essere eletto consigliere comunale fermandosi al 2,9%

Ad agosto Paragone annuncia che si presenterà alle elezioni politiche col movimento Italexit come capolista cercando un seggio in Parlamento. Il programma del movimento è anti-europeista e negazionista di fronte alla pandemia, in netto contrasto con l’uso del Green Pass. Tra le proposte c’è l’uscita dall’Ue e dalla Nato.

Lo stipendio

Gianluigi Paragone è un senatore uscente. Nei suoi cinque anni al Senato ha percepito uno stipendio da 14mila euro al mese. Durante il periodo in cui è stato senatore del Movimento 5 Stelle ha versato una parte dello stipendio, come previsto dal regolamento, al fondo per il microcredito: la cifra calcolata è di 40mila euro. All’epoca in cui lavorava a La7 e collaborava con il Fatto Quotidiano il suo stipendio annuo si aggirava sui 300mila euro.

Paragone è sposato e ha due figli. Come da lui stesso raccontato lui e la moglie si sono conosciuti ad un concerto. Il giornalista è da sempre molto attivo sui social network dove convidive soprattutto contenuti politici e raramente momenti di vita familiare: la sua pagina instagram @gianluigi_paragone conta 161mila follower.