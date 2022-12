Chi è Gianmaria Volpato? Vita privata, lavoro, Sanremo, pizzeria

Da pizzaiolo nel fine settimana al palco del Teatro Ariston di Sanremo per la kermesse canora del nuovo anno condotta dal trascinatore di popolo Amadeus. Ecco a voi Gianmaria Volpato, il nuovo talento della musica italiana che si è garantito un posto al Festival della canzone italiana sgomitando tra gli emergenti. Andiamo a conoscerlo meglio.

Chi è Gianmaria Volpato

Gianmaria nasce a Vicenza nel 2002. Studia al liceo, ed il fine settimana trascorre il suo tempo lavorando in una pizzeria. Di carattere introverso e sfuggente. Ha sofferto per molti anni di attacchi d’ansia. Scopre la sua passione per la musica all’età di tredici anni ,e da li capisce di volersi affermare in questo settore soprattutto: quello della musica rap. Il suo primo nome d’arte è stato GiammXOXO che poi col tempo ha cambiato in gIANMARIA.

Il suo primo rapper di riferimento è Salmo, da cui spesso prende ispirazione. Il profilo Instagram di gIANMARIA vanta ad ora bene 38 mila follower. Con loro lui condivide solo ciò che è il suo lavoro, e non la vita privata. Di quella si conosce il giusto, per il resto è tutto top secret soprattutt su chi possa essere una sua compagna.

Reality show e Covid

Nel 2021 riesce a conquistarsi la fiducia ed i quattro sì dei giudici del programma canoro XFactor, facendo breccia nel cuore di Emma Marrone che lo vuole nella sua squadra dopo che Gianmaria si esibisce con una cover di Rino Gaetano “Mio fratello è figlio unico”. Dopo tanti Bootcamp in live contrae il Covid e per il rigido protocollo di allora si esibisce per ultimo, lontano dagli altri in una registrazione a solo. Arriva in finale, e tra tanti riesce però a classificarsi secondo. Sempre nell’anno 2021, viene selezionato come New Challenger da AAR Records come Nuovo Artista Emergente.

Nel 2022 viene scelto tra i 12 concorrenti; che si presenteranno con la venuta del nuovo anno a Sanremo festival che tutti ben conosciamo: trampolino di lancio per molti se no per tutti nello scenario della musica italiana , per la categoria Giovani. Sostenitori Gianmaria ne vanta già tanti, tra cui spicca il nome di Madame. Lui e la cantante già si conoscevano molto prima di XFactor perché registravano per la stessa casa discografica. Vorrebbe molto in futuro collaborare con lei e Rkomi per quanto riguarda lo scenario di musica italiana. Non nasconde però il desiderio di una collaborazione estera, con Sampha un cantautore inglese.

I primi successi

Se partiamo dall’anno 2020, quello che ha paralizzato anche la musica live a causa della pandemia, possiamo parlare di per certo di un singolo Vuoto che anticipa l’uscita di un altro singolo Polvere. Corre l’anno 2021 ,che vede l’uscita del singolo Farfalle. “Suidici” altro singolo si guadagna su Spotify 4 milioni di streaming, a seguire poi Mamma Scusa e tante altri. Gareggerà, ed ha avuto accesso alla kermesse canora di Sanremo Giovani con il brano dal titolo Città che odi. Preferisce che i suoi testi: siano da cantautore, e non da rapper perché, il cantautore coglie alla perfezione secondo il suo parere, ciò che di vero ci circonda.

Continua a leggere su MigliorTelevisore