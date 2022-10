Chi è Gianni Dal Moro, padre di Daniele Dal Moro? Politica, moglie, lavoro

Gianni Dal Moro è deputato del PD ed è il papà di Daniele Dal Moro ex tronista e attuale partecipante del GF VIP. Vediamo cosa si sa sul conto del politico.

Gianni Dal Moro, moglie e figli

Gianni Dal Moro, classe 1958, è sposato e ha due figl, il famoso Daniele e la secondogenita, Michela, non nota al mondo dello spettacolo. Della moglie non si sa molto se non che è una nota imprenditrice veronese che si occupa di comunicazione, marketing ed organizzazione di eventi.

Carriera politica e lavoro

La carriera professionale di Gianni è tutta concentrata nel mondo della politica. Nel 2008 è stato eletto deputato per la circoscrizione del Veneto. Un anno dopo gli viene affidato l’incarico di capo della segreteria politica per il governo Enrico Letta. Il ruolo di deputato gli è stato confermato nel 2013 e poi di nuovo nel 2018. Con le primarie di partito del 2019 ha avuto anche la nomina di presidente della Commissione Nazionale per il Congresso. Negli anni 80 ha militato anche in sindacati di rinomata importanza per poi schierarsi con il senatore Fontana nel partito della democrazia cristiana. Ad ogni modo oggi si identifica a pieno con il suo partito politico PD, ormai da quando lo stesso è stato fondato nel 2007.