Gigi Hadid, nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, ha deciso di seguire le orme della madre Yolanda Foster, ex modella olandese, fin da quando era molto giovane, insieme alla sorella minore Bella Hadid. Anche il fratello Anwar Hadid ha scelto la stessa carriera. La scelta di Gigi si è rivelata molto fortunata, poiché oggi è considerata una delle modelle più famose e richieste al mondo e gode di una considerevole ricchezza nonostante la sua giovane età.

Biografia e carriera di Gigi Hadid

Gigi Hadid ha iniziato la sua carriera di modella nel 2011, firmando un contratto con l’agenzia di modelle IMG. La sua carriera ha preso slancio quando è diventata il volto di Guess e ha fatto il suo debutto alla Fashion Week newyorkese nel 2014, sfilando per Desigual. Ha successivamente posato per la campagna eyewear di Tom Ford, è apparsa su numerose riviste di moda e ha partecipato alla Paris Fashion Week per Sonia Rykiel, Jean Paul Gaultier e Chanel.

Nel 2015 ha posato per il calendario Pirelli e ha firmato un contratto come testimonial per Maybelline. Da allora ha continuato a sfilare per numerosi brand importanti, tra cui Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Dolce & Gabbana, Max Mara, Emilio Pucci, Balmain Moschino e Versace. Ha anche partecipato al Victoria’s Secret Fashion Show e ha lavorato come testimonial per Dsquared2 e Fendi, apparendo in diverse campagne pubblicitarie. Nel 2022, ha lanciato una sua linea di costumi in collaborazione con Frankie’s Bikini.

Gigi Hadid ha i capelli biondo platino, mentre la sorella Bella ha i capelli molto scuri. Sebbene presentino alcune somiglianze, ci sono molte differenze tra le due sorelle che le rendono uniche. Bella Hadid ha affermato di aver sentito il peso di questa diversità quando era ancora adolescente, poiché si sentiva meno attraente rispetto alla sorella e credeva che non sarebbe mai riuscita a diventare una modella di successo. Per questo motivo, ha subito una rinoplastica all’età di 14 anni. Nel corso degli anni, tuttavia, Bella ha trovato il suo posto nel mondo della moda e ha raggiunto la stessa fama e successo della sorella Gigi. Ha dichiarato che non c’è alcuna competizione tra lei e la sorella e che è felice e orgogliosa di sfilare al suo fianco.

“Nepo baby”, cosa significa?

Gigi Hadid è consapevole che la notorietà dei suoi genitori l’ha aiutata a ottenere successo nel mondo della moda e diventare una fra le supermodel più famose degli ultimi anni, insieme a Bella Hadid e a Kendall Jenner. In un’intervista con il Times, Gigi ha dichiarato di non essere la persona più attraente al mondo e di ammettere di essere una “nepo baby”, ovvero una persona che ha ottenuto alcuni vantaggi nell’industria per via della fama dei suoi genitori. Ha riconosciuto di provenire da una famiglia privilegiata e che il suo cognome e la storia della madre le hanno aperto molte porte che, altrimenti, sarebbero rimaste chiuse.

Il 2022 è stato caratterizzato dalla tendenza dei “nepo baby“, ovvero dei figli d’arte, nel mondo dello spettacolo. Un articolo del New York Times intitolato “The Year of Nepo Baby: An All but Definitive Guide to the Hollywood Nepo-Verse” ha riconosciuto il termine “nepo baby” come una definizione degna di essere inclusa nel dizionario. L’articolo ha menzionato numerosi personaggi famosi noti per essere figli di celebrità, tra cui Lily-Rose Depp, figlia dell’attore Johnny Depp e della modella Vanessa Paradis, e anche nomi meno noti come Jackson White, figlio dell’attrice Katey Sagal.