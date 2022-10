Chi è Gionata Giordano, figlio di Marina Occhiena? Età, padre, Instagram

Marina Occhiena, ex componente de I Ricchi e Poveri, fece scalpore all’epoca per aver tradito la compagna di gruppo Angela. Dopo qualche anno conobbe il marito ed ebbe il figlio Gionata Giordano. Ma cosa sappiamo di lui? Scopriamo insieme tutte quelle pochissime info sul suo conto, raccolte solo grazie alle interviste di Marina rilasciate nel corso degli anni circa la sua maternità e il suo matrimonio con Giuseppe, ginecologo romano.

Gionata Giordano, padre ed età

Sono a dir poco tirate le info sul conto di Gionata Giordano. Sappiamo che suo padre è Giuseppe Giordano, convolato a nozze con la cantante nel 1997. Non si sa con certezza quanti anni abbia, c’è chi dice sia nato nel 1993 chi dice nel 1994. Non sappiamo neanche cosa faccia nella vita, se abbia studiato o oggi abbia un lavoro.

Instagram, profilo sì o no?

Non si hanno notizie di alcun tipo su Gionata nemmeno su Instagram. Se abbia o meno un profilo pubblico non possiamo saperlo. Ad ogni modo per Marina è stata una benedizione. Gionata è arrivato quando la cantante aveva 41 anni, grazie ad un percorso di fecondazione assistita. La coppia soffriva molto per l’assenza di un figlio, eppure è arrivato come fosse un miracolo.