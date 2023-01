Chi è Giordana Marengo protagonista de La Vita Bugiarda degli Adulti?

Il suo è stato un esordio sfolgorante esattamente come quella della serie che la vede protagonista, La Vita Bugiarda degli Adulti. Al primo giorno di trasmissione degli episodi, infatti, la produzione made in Napoli è schizzata al secondo posto tra i contenuti visti in Italia sulla piattaforma Netflix.

L’esordio

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla protagonista e in particolare chi è Giordana Marengo, la protagonista de La vita bugiarda degli adulti. L’attesa intorno alla serie era decisamente elevata sia per il cast di assoluta qualità, sia per il legame con Elena Ferrante. La serie è tratta proprio dall’omonimo romanzo dell’autrice, la cui fama è esplosa proprio dopo la trasmissione della saga de L’Amica Geniale. Anche in quel caso la fiction è stata un trampolino di lancio per giovani attrici e lo sarà di certo pure La Vita Bugiarda degli Adulti, soprattutto nel caso della giovane stella Giordana Marengo che nella sua interpretazione tiene testa ad attori del calibro di Valeria Golino, nel ruolo della zia Vittoria, e Alessandro Preziosi in quello del padre Andrea.

Eppure, incredibile a dirsi, Giordana è poco più che maggiorenne ed è all’esordio assoluto come attrice. La vita bugiarda degli adulti non è solo il suo trampolino di lancio, ma pure il suo debutto sullo schermo. Anche per questo motivo su di lei non sono disponibili molte informazioni, nè sui social nè sui siti di settore: diciamo che fino al 4 gennaio, giorno del varo della serie sulla piattaforma Netflix, ha vissuto nell’anonimato come una normale 18enne napoletana.

Essendo diplomata nel 2021, è facile pensare che Giordana stia per compiere 20 anni. Ha conseguito la Maturità nella sua Napoli, dove è nata e cresciuta, al Liceo delle Scienze Umane Giuseppe Mazzini. Ha deciso di avviare la carriera di attrice e per farlo ha deciso di iscriversi ad un’agenzia di settore: si tratta della Tna Artists management. Giordana non è solo un’attrice in erba: fino al 2020 ha frequentato presso il Cag Napoli anche dei corsi di ginnastica artistica. Tra le sue passioni c’è la musica: sa suonare molto bene il pianoforte. Negli episodi della serie La vita bugiarda degli adulti ha dato prova di saper recitare anche in napoletano.

Instagram, TikTok e Disney

L’altra grande passione di Giordana è la fotografia, come è facile da notare spulciando il suo profilo Instagram dove sono presenti diversi scatti artistici e in bianco e nero. Attualmente il suo account conta poco meno di 5mila followers ma è certo che a breve potrebbe esplodere vista la popolarità della serie. Oltre a Instagram, Giordana ha anche un profilo TikTok dove condivide diversi filmati.

Giordana Marengo ha un ottimo rapporto con sua madre ed è molto legata al suo cane, un pitbull francese che si chiama Stella e che ha da un anno a casa con sè. La sua carriera sta decollando e, infatti, dopo La vita bugiarda degli adulti è già pronta per un altro progetto. Oltre alla possibile seconda stagione, infatti, sarà nel cast di Uonderboi, la serie che Disney+ dedicherà a Napoli, con un eroe partenopeo ispirato ad un mix di Robin Hood e del leggendario Munaciello.

