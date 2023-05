Chi è Giorgia? Cantante, marito, età e figli

Giorgia è sicuramente una delle cantanti più famose del nostro paese, diventa dunque quasi imbarazzante fare la domanda “Chi è?” nei suoi confronti. Diventa però interessante parlare di lei e della sua vita sia privata che professionale. Nel corso degli anni si è distinta anche per essere stata brava anche a sapersi rinnovare, a cambiare il suo repertorio e a dimostrarsi professionista esemplare.

Artista internazionale si è fatta conoscere anche all’estero e non solo nel suo paese d’origine con tantissimi fan sparsi per il mondo dimostrandosi sempre molto affettuosa nei loro confronti. Nel corso della carriera ha così dimostrato di essere anche brava a sapersi raccontare e non solo cantando, riuscendo a raggiungere dei livelli che probabilmente nemmeno lei si sarebbe aspettata all’inizio della carriera.

Giorgia, la cantante

La cantante Giorgia è tornata a far parlare di sé dopo un periodo in cui era un pochino scomparsa dai radar per sua scelta. Ospite di Domenica In da Mara Venier ha raccontato alcune sensazioni che l’hanno portata a tornare sul palcoscenico del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo ventidue anni dopo l’ultima volta: “Dovevo trovarmi e ritrovarmi. Non è stato facile rimettere insieme tutti i pezzi. Sembro una combattente, ma se mi butto giù lo faccio per bene. Amadeus ha una carica persuasiva che fa paura. È stato bravo, mi ha fatto notare come potevo vivere questa esperienza grazie al bagaglio emotivo che mi porto dietro. Alla mia età avere modo di riniziare da zero è stimolante”.

Giorgia ha anche raccontato quando il padre ha capito il suo talento: “Eravamo al mare, c’erano dei miei amici e avevo quindici anni. Papà mi accompagnò con la chitarra e a un certo punto si fermò e mi chiese se era davvero la mia voce e se cantavo così. Aveva gli occhi pieni di gioia”. La cantante ha anche svelato che suo figlio aveva messo Lazza davanti anche alla mamma, tifandolo e gli avrà fatto piacere vederlo arrivare appena secondo alle spalle di Marco Mengoni.

Marito, età, figli

Giorgia è nata a Roma il 26 aprile del 1971 quindi a breve compirà 52 anni ed è una donna veramente bellissima. Prima del marito la cantante era stata fidanzata per quattro anni con il collega Alex Baroni che scomparve in un tragico incidente stradale. Dal 2004 sta insieme a Emanuele Lo artista poliedrico che è ballerino, cantautore e musicista. A febbraio 2010 è nato loro figlio Samuel che quindi ha compiuto da poco 13 anni.

La sua famiglia ha sempre dimostrato di essere unita anche se tra lei e il compagno ci sono alcuni anni di differenza. Di certo il suo Emanuele la ama tantissimo e l’ha sempre dimostrato anche con dichiarazioni pubbliche dimostrandosi professionale ma anche cuore d’oro. D’altronde di fronte a una donna splendida, intelligente e sensibile come la cantante romana come biasimarlo. Al momento non sappiamo se il figlio avrà voglia di seguire le sue orme o di fare altro anche perché la cantante ha sempre dimostrato di voler tenere la vita personale lontana dal palcoscenico e dai fari dei media.