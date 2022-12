Giorgio Pasotti è amatissimo dal pubblico italiano per aver partecipato a tantissime fiction come attore. Ha recitato in film, in teatro e in tantissime serie tv. Tra le più note ci sono Il silenzio dell’acqua e Distretto di Polizia, insieme a personalità di spicco come Ambra Angiolini. Di recente è apparso anche in Mina Settembre, serie in cui recita con Giuseppe Zeno e Serena Rossi. Vediamo chi è questo bravissimo attore e scopriamo tutti i segreti della sua vita privata.

Carriera di Giorgio Pasotti

Originario di Bergamo, Giorgio Pasotti è nato nel 1973. L’attore ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema in un modo molto particolare. Sin da piccolo ha infatti praticato arti marziali dimostrando un grande talento e diventando in breve tempo cintura nera, il più giovane campione di wushu in Italia. Nel 1993 una casa di produzione lo ha ingaggiato per diventare attore in una serie dove serviva un personaggio per interpretare un monaco. I suoi primi film sono stati quindi Treasure Hunt e The Drunken Master III.

Di recente interpreta Claudio De Carolis nella serie Mina Settembre su Rai1 insieme a Primo Reggiani, Giuseppe Zeno e la bravissima attrice Serena Rossi.

Vita privata

Giorgio Pasotti è stato diverse volte al centro del gossip date le diverse relazioni. Nel 2001 è stato il fidanzato di Elisa, la cantante. I due si sono conosciuti sul set di Luce, il celebre videoclip di una delle canzoni più famose dell’artista. La loro relazione è però terminata dopo pochissimi mesi anche se sono rimasti molto amici. Tra le fiamme dell’attore troviamo anche Giulia Michelini, conosciuta in Distretto di Polizia. Con lei la relazione è durata meno di un anno. Recentemente, invece, ha avuto una liaison con Claudia Tosoni, con la quale ha passato la sua estate in quel di Formentera e ha sfilato sul red carpet a Venezia.