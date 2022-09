Chi è Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni? Età, carriera, Instagram

Giovanni Baglioni, come si può evincere già dal nome è il figlio del noto cantautore romano Claudio Baglioni. La sua vita privata incuriosisce oltremodo considerato che ha in un certo senso seguito le orme di papà. Tuttavia non abbiamo alcuna informazione sul suo status sentimentale o sull’eventuale presenza di figli. Ecco cosa possiamo dire di lui.

Giovanni Baglioni, età e carriera

Giovanni Baglioni, romano doc, ha 40 anni. Nasce nel maggio del 1982 ed è figlio di Claudio Baglioni e Paola Massari. È primo e unico figlio del cantante romano. Circa la sua vita lavorativa, vivendo nell’arte non ha potuto non appassionarsi alla musica. Ha imparato a suonare diversi strumenti musicali ma la sua scelta ricade sulla chitarra. E infatti oggi è un chitarrista affermato che ha accompagnato molti big della musica. Da grande cultore di musica qual è ha anche pubblicato un album nel 2009 che ha avuto un enorme successo.

Instagram

Per quanto concerne la sua presenza sui social, massimo riservo. Conduce una vita tranquilla, pur essendo presente su Instagram non pubblica mai nulla che riguardi la sua vita privata. E infatti ad oggi non si sa se abbia una compagna, una moglie o dei figli. La sua dedica è tutta per il lavoro: la musica.