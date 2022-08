Chi è Giovanni Ciacci? Malattia, fidanzato, Instagram

Chi è Giovanni Ciacci? E’ uno stylist, curatore di immagine e un opinionista. E’ noto per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi, tra i quali “Ballando con le Stelle” e “Detto Fatto”. Da qualche giorno Ciacci ha fatto sapere di essere pronto ad entrare nella casa più spiata dagli italiani, Il Grande Fratello Vip.

La vita privata

Giovanni Ciacci è nato a Siena l’11 marzo del 1971 ed è, quindi, del segno dei Pesci. Si sa poco della famiglia di origine dello stylist, mentre molto chiacchierata è la sua vita sentimentale. Dichiaratamente omosessuale Ciacci ha raccontato, in diverse occasioni, di aver sofferto a causa del suo orientamento sessuale.

Per un anno è stato fidanzato con Damiano Allotta con alti e bassi. Seppure si è trattata di una storia d’amore molto intesa, tanto che i due sembravano ormai pronti a compiere il fatidico passo: il matrimonio. Eppure nel 2019 Damiano e Giovanni anno dato notizia della loro separazione con un post su Instagram. La fine della relazione ha mandato in frantumi i progetti matrimoniali.

Dopo aver tanto sofferto per la fine di questa storia Giovanni Ciacci è stato paparazzato in un ristorante con un 37enne di nome Luca. I due sembravano molto affiatati e sono stati immortalati mentre si scambiavano effusioni. Un legame finito probabilmente sul nascere perché a seguire lo stylist è stato visto ripetutamente in compagnia dell’ex tronista Mariano Catanzaro. Nonostante una vita sentimentale molto attiva e altrettanto turbolenta, ora, Giovanni Ciacci sembra essere single.

La partecipazione al GFVip e la malattia

Tra i suoi progetti imminenti c’è la partecipazione a un reality: il Grande Fratello. In quell’occasione, ha già annunciato, l’intenzione di voler parlare in pubblico della sua malattia: l’Hiv.

L’opinionista non nascondere di essere sieropositivo e anzi ha intenzione di parlarne davanti al popolo italiano durante il reality. Lo stylist ha, quindi, in progetto di mettersi a nudo nel corso del GFVip. In quell’occasione ha dichiarato di voler sottolineare quanto sia stato importante per lui aver scoperto in tempo la sua malattia che ha potuto affrontare con una cura farmacologica.

Gianni Ciacci oltre a essere il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del GfVip sarà, anche, il primo concorrente sieropositivo a entrare nella casa del Grande Fratello.

Instagram e Facebook

E’ benvoluto dal pubblico italiano Giovanni Ciacci che su Instagram conta nel 380mila followes. I suoi scatti immortalano stralci della sua vita lavorativa oltre a qualche selfie.

Ha anche un profilo facebook sul quale posta una infinità di foto della sua quotidianità, mentre va in giro, fa in bagno in piscina, passeggia per la città.

L’esperto di immagine è noto anche per aver preso parte a ben 8 edizioni del Festival di Sanremo. Nel suo lavoro come stylist ha affiancato fotografi di fama internazionale come Giorgio Albertazzi, Helmut Newton e Gianpaolo Barbieri. Ha inoltre collaborato con il presidente della Miason Gattinoni Stefano Domitilla e ha curato l’immagine di molte star. Tra tutte spicca il nome di Valeria Marini con la quale, per sua stessa ammissione, ancora oggi hanno un forte legame di amicizia.