Chi è Giovanni Ludeno l’amico di Malinconico? Vita privata, età, ruoli

Dall’investigatore del pool di mani pulite in 1992 al poliziotto amico di Lolita Lobosco fino al compagno di studio di Vincenzo Malinconico. Siamo abituati a vederlo in tante serie televisive, ma di lui conosciamo molto poco. Andiamo a scoprire chi è Giovanni Ludeno, attore molto apprezzato e benvoluto dal pubblico, soprattutto delle fiction Rai.

Le origini e gli esordi

Giovanni Ludeno ha 44 anni: è infatti nato nel 1978 a Napoli, anche se vive in un paese dell’hinterland partenopeo ad una decina di chilometri dal capoluogo. La famiglia di Ludeno è, infatti, originaria della città di Caivano.

Fin da giovane Giovanni ha dimostrato grande interesse per la recitazione fin da giovanissimo. Sale per la prima volta sul palco proprio nella sua città, partecipando al laboratorio organizzato da Umberto Serra. L’esordio in teatro arriva nel 1996 quando porta in scena Terrore e miseria del Terzo Reich. In quegli anni inizia il sodalizio con Pierpaolo Sepe per il quale collabora in diversi spettacoli.

Contemporaneamente comincia la sua carriera nel cinema, sempre sotto la guida di registi molto quotati. Il suo esordio nel mondo della cinematografia arriva con Gomorra di Matteo Garrone. In quella pellicola, tratta dal best seller di Roberto Saviano, Giovanni Ludeno interpreta il ruolo del medico clandestino al servizio della malavita.

L’anno dopo Francesca Comencini lo vuole per Lo Spazio bianco. Nel 2011 è la volta di Nanni Moretti, che lo dirige in Habemus Papam, mentre nel 2014 fa parte del cast de Il giovane favoloso, la pellicola che Mario Martone dedica alla figura di Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano. Nella sua esperienza cinematografica conta anche un’esperienza con Toni Servillo nel film 5 è il numero perfetto.

Il successo in tv e la vita privata

Le sue ultime esperienze nel cinema sono Non ti pago, con la regia di Edoardo De Angelis, e il Pataffio con Francesco Lag. Giovanni Ludeno si afferma tra il grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle serie italiane. Sky lo vuole nella trilogia 1992, 1993 e 1994, dove intrepreta un finanziere dislocato presso il pool mani pulite della Procura di Milano. Nelle prime stagioni è un fedelissimo di Antonio Di Pietro, ma finisce poi per legarsi alla sua nemesi (e cognato), Leonardo Notte, interpretato da Stefano Accorsi che è anche ideatore della serie targata Sky.

Sulla Rai si afferma nel ruolo di Antonio Forte, amico storico e nella serie anche collega del vicequestore barese Lolita Lobosco, che ha il volto di Luisa Ranieri. Il successo ottenuto dalla fiction, andata in onda su Rai 1 la domenica sera, ha convinto il management dell’emittente di Stato a varare una seconda stagione che andrà in onda nel 2023.

Intanto i fans di Giovanni Ludeno hanno potuto vederlo all’opera nella prima stagione di Vincenzo Malinconico – avvocato di insuccesso. Nella fiction veste i panni scanzonati di Espedito Lenza, amico di infanzia di Malinconico (interpretato da Massimiliano Gallo), che con lui condivide lo studio in affitto.

Da napoletano doc, Giovanni Ludeno è un appassionato di Diego Armando Maradona e un tifoso degli azzurri. Nei mesi scorsi aderì alla campagna di solidarietà all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Poco si sa, invece, della sua privata, a partire dall’eventuale presenza di una compagna e dei figli.

