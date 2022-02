Il ginecologo di Bari Giovanni Miniello a seguito di un’inchiesta del programma televisivo di Mediaset Le Iene è stato condannato agli arresti domiciliari. Sebbene la procura di Bari avesse chiesto la detenzione carceraria il Tribunale del Riesame del capoluogo pugliese ha stabilito solo la pena domiciliare perchè secondo i giudici non avrebbe “costretto” le donne a compiere atti sessuali. Un caso spinoso che ha raggiunto l’eco mediatico lo scorso novembre quando Alice Martinelli, inviata de le Iene ha intervistato le vittime del medico ponendo l’accento sulla sua condotta a dir poco scandalosa. Una condotta che gli è valsa prima l’accusa di violenza sessuale, poi la condanna agli arresti domiciliari.

Chi è Giovanni Miniello, il ginecologo di Bari accusato di violenza sessuale?

Dal suo sito ufficiale, miniellogiovanni.com, leggiamo che oltre ad essere un chirurgo di Bari specializzato in Ostetricia e Ginecologia è anche uno scrittore di romanzi (Aveva le unghie disegnate e Anche le stelle cadenti sono due dei suoi libri), poesie e aforismi (Con le mani sporche di cuore, Ti ho rubato le parole). Miniello è dunque uno scrittore di talento, le sue opere sono tradotte in varie lingue mentre i suoi contributi scientifici consultati da colleghi esperti del suo ambito di studio. Fa parte di varie associazioni internazionali ed è insignito del diploma Internazionale di Eccellenza in ginecologia presso l’Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi (Romania). Onoreficenze che d’ora in poi saranno macchiate da quello che sta vivendo.

Quindi, non stiamo parlando di uno sprovveduto, di una persona con un passato indefinito e discusso già nota alla giustizia, ma di un medico che negli anni si è costruito una grande carriera, tanto da diventare noto non solo in tutta la città di Bari, ma anche all’estero, come documenta il suo impegno accademico. Relatore di eventi ginecologici, scrittore di libri, di atlanti dedicati alla sua professione, un esperto insomma del suo settore che ha saputo anche rinnovare in più occasioni con risultati a dir poco brillanti. Tuttavia, negli ultimi anni ha cambiato decisamente la sua condotta diventando un autentico persecutore in grado di approfittare di donne indifese con pochi scrupoli. Un lato nascosto della medaglia che ha saputo celare bene ma che nell’ultimo periodo sembra aver preso il sopravvento su di lui.

Giovanni Miniello, cos’ hanno scoperto le Iene?

In cosa consisteva la sua “attività” che ha tanto fatto scalpore grazie anche all’inchiesta delle Iene che ha convinto la procura ad indagare? Nell’adescare donne e nel chiedergli di offrire una prestazione sessuale in cambio di un presunto beneficio corporeo, ossa la cura di un tumore maligno. Il medico, infatti, in 29 episodi documentati da testimonianze ed interviste avrebbe chiesto a delle donne presuntivamente sofferenti di Papillomavirus di fare sesso per evitargli un decorso grave della malattia. Un atteggiamento insulso per un medico che approfittava della buona fede delle sue assistite; questi atti osceni in solo colpo hanno quindi spazzato via anni di onorata carriera. Stiamo parlandi di anni fatti di premi e di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.