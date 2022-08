Chi è Giulia Belmonte? Vita, carriera, figli, instagram

Chi è Giulia Belmonte? E’ una giornalista, influencer, modella e conduttrice televisiva nota anche per essere la compagna di Stash Fiordispino, il frontman del gruppo The Kolor.

La vita di Giulia

Giulia Belmonte è nata a Città Sant’Angelo, Pescara, il 13 agosto del 1995, sotto il segno del Leone. Laureata in Scienze della Comunicazione diventa Pubblicista, ma lavora anche come fotomodella. Ha una grande passione per lo sport e la disciplina sportiva che preferisce è il nuoto.

La storia d’amore con Stash e l’arrivo dei figli

Non si sa da quanto Giulia e Stash vivano la loro storia d’amore, i più informati dicono che tutto sia iniziato un anno prima dell’arrivo della loro primogenita. E il 3 dicembre del 2020 è nata Grace, mentre ad aprile scorso la coppia ha annunciato l’arrivo di un altro bambino.

Il 14 agosto è nata Immagine. Un nome che non sembra essere stato scelto a caso, ma che probabilmente è un omaggio alla celebre canzone di John Lennon.

La nascita della piccina viene annunciata con alcune foto su Instagram postate da Stash: “Non esistono parole per raccontare quello che stiamo vivendo”. Un post condiviso sul profilo di Giulia che solo ieri ha spento 27 candeline.

Le dediche della coppia sui social

Ma a proposito di compleanni, il 7 luglio scorso in occasione dei 34 anni di Stash, Giulia gli ha voluto fare una dedica o, forse, sarebbe meglio dire una dichiarazione d’amore pubblica: “A te che mi hai stravolto la vita che mi hai fatto conoscere l’amore e che mi rendi ogni giorno la donna più felice e fortunata del mondo. Buon compleanno amore mio!”.

Una storia d’amore condivisa anche sui social tra Stash e Giulia. Diverse le dedica che il frontman dei Kolor e la bella influencer si scambiano anche sui social rendendo partecipi i loro follower. Stash, solo qualche giorno fa, di ritorno da una tournee, ha scritto: “Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile! Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il ‘rapporto’ che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso! …E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare”.

La carriera di Giulia

Giulia inizia a lavorare giovanissima. Fa la fotomodella da quando aveva 15 anni e in seguito sarà incoronata Miss Abruzzo e arriverà tra le finaliste di Miss Italia.

Fotomodella e influencer, Giulia diventa anche beauty consultant per Douglas nel 2018, conduce trasmissioni sportive e prende parte a programmi radio e televisivi, diventando famosa soprattutto nelle emittenti locali tra la Lombardia e il Piemonte.

La giovanissima influencer è molto attiva sui social. Su Instagram conta ben 228mila follower. La sua famiglia, le gravidanze, la sorella Chiara e il suo compagno Stash, sono tra i post principali della nota fotomodella che sembra voler condividere la sua gioia con il mondo.