Ancora giovanissima, Giulia Maenza ha già ricevuto tantissime soddisfazioni. È passata dallo sfilare con Naomi Campbell e Gigi Hadid per poi diventare attrice nella nuova serie in onda su Amazon Prime intitolata The Bad Guy. Quest’ultima, racconterà della ingiusta accusa del magistrato Nino Scotellaro. L’uomo, fu accusato di appartenere alla mafia nonostante invece, stesse lottando contro ogni tipo di organizzazione mafiosa in Italia. La modella Giulia Maenza non ha mai frequentato una scuola di cinema, ma ha passato l’infanzia e l’adolescenza a filmarsi nella sua stanza, girando video per audizioni e inviandole a diversi registi.

È stato proprio Marco Boccioni, il professionista che l’ha scelta per diventare attrice . La ragazza ha raccontato che la sua idea è nata proprio durante il lockdown, quando tutta l’Italia era chiusa in casa. In quel momento ha capito che poteva tuffarsi nel mondo del cinema solo tramite i provini a distanza. Ecco chi è questa bellissima modella che ha interpretato Anna nel film Il filo invisibile.

Giulia Maenza, la biografia

L’attrice Giulia Maenza è nata in Sicilia nel 1999 e si contraddistingue per i tuoi bellissimi occhi azzurri e i capelli dorati. Viene scoperta da un ex modello che la porta a sfilare per brand famosi quali Dolce & Gabbana, Versace, Moschino, Armani e tantissimi altri. Dopo aver tentato diverse volte di registrare provini online durante il lockdown, viene scelta per interpretare Anna nella pellicola Il filo invisibile.

Da allora il suo talento diventato indispensabile poichè alcuni registi l’hanno ingaggiata anche per La mafia uccide solo d’estate e La regola d’oro. Nel 2022 è anche stata scelta per fare parte del cast The Bad Guy, una storia che racconta il difficile iter giudiziario al quale è stato sottoposto Nino Scotellaro. L’uomo ha perseguito per tutta la vita la sua verità e una volta accusato dallo Stato e portato in carcere, utilizzerà questo tempo tra le sbarre per ribellarsi contro il governo e le sue errate conclusioni.

Vita personale

Purtroppo non si sa molto sulla vita privata di Giulia Maenza. L’attrice è ancora molto giovane e non si vuole esprimere rispetto alla sua situazione sentimentale. Nessuno sa infatti se sia fidanzata. Anche se giovane e proveniente da un piccolo paesino siciliano, sembra concentrata solo sulla sua carriera. Si è aggiudicata il titolo di italiana più giovane che ha sfilato alla Milano Fashion Week scelta dalla bravissima Donatella Versace che l’ha definita una vera professionista.