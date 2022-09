Giulia Martinelli è nota al pubblico italiano in quanto ex fidanzata del politico Matteo Salvini.

Giulia Martinelli: biografia

Per quanto riguarda la biografia di Giulia, sappiamo davvero poco, infatti dell’ex lady Salvini non sappiamo neanche l’età. Tutto ciò che trapela di lei lo sappiamo attraverso i suoi profili social. Tra questi figura, innanzitutto, linkedin. Si tratta di una diario professionale virtuale dove si riporta il proprio curriculum e la propria professione. Proprio da questa fonte apprendiamo che Giulia non solo è una donna bella e intelligente, bensì anche professionalmente preparata. Infatti, il suo settore lavorativo è centrato all’interno dell’amministrazione della regione Lombardia.

La storia con Matteo Salvini

In tanti hanno scommesso sulla longevità della storia d’amore tra Giulia e Matteo; e adesso in tanti ci stanno rimettendo. Ebbene sì perché questa chiacchierata relazione, durata diversi anni, è giunta al capolinea. Non sono noti i motivi che hanno portato alla separazione. Eppure c’è ancora chi spera in un loro ritorno di fiamma. Tuttavia l’amore condiviso ha portato frutti davvero preziosi, ossia la nascita della loro bellissima bambina di nome Mirta.

Giulia Martinelli e i profili social

Giulia, esponente della Lega, non sembra avere profili social né come instagram né come linkedin. Anzi, piuttosto si è dovuta difendere da attacchi e critiche provenienti dal mondo del web. Se sia un’appassionata dello sport (come tennis, calcio, etc) al momento non lo sappiamo. Le uniche info che trapelano sulla sua vita riguardano esclusivamente il rapporto con la figlia e il lavoro.