Chi è Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli? TikTok, Instagram, compagno

Giulia Salemi è nata a Piacenza e ha un padre italiano e una madre iraniana. È una figura influente sui social media, nonché modella e presentatrice televisiva. Cresciuta nella sua città natale, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e nel 2014 ha raggiunto il terzo posto a Miss Italia.

Nel 2015 ha partecipato al reality show Pechino Express insieme a sua madre, mentre nel 2018 è stata una delle protagoniste della terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha trovato anche l’amore. Successivamente si è legata a Pierpaolo Pretelli, formando una delle coppie più popolari sui social media conosciuta come “Prelemi”.

Carriera di Giulia Salemi

Insieme ripercorriamo la vita e la carriera di Giulia Salemi, nonché alcuni fatti interessanti, come ad esempio il vestito che ha suscitato scalpore al Festival di Venezia nel 2016. Durante il concorso Miss Italia 2014, la bellezza di Giulia Salemi è stata notata da molti e ha raggiunto il terzo posto. La sua carriera ha poi decollato e nel 2015 ha partecipato a Quelli che il calcio.

Nel 2016, ha attirato l’attenzione al Festival di Venezia per via di un abito con uno spacco molto alto, creato da Matteo Evandro Manzini, che ha suscitato commenti negativi. Ad ogni modo, Giulia Salemi si è difesa, affermando di non essere una persona esibizionista e di voler solo sostenere il suo amico stilista indossando il suo capo. Oltretutto, questo gesto le ha fatto guadagnare la simpatia della celebrità internazionale Kim Kardashian, che ha preso le sue difese pubblicamente.

Il successo in tv

Nel 2017, Giulia Salemi diventa un’opinionista fissa nel varietà televisivo Sbandati, presentato dalla coppia comica Gigi e Ross. Nel 2018 entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 3, per poi ritornare nella casa due edizioni dopo. Nel frattempo, ha anche ricoperto il ruolo di co-conduttrice di Disconnessi On the Road, GF Vip Party e di esperta di social media nel GF Vip 7. Nel 2022, è stata anche presente al Giffoni Film Festival.

Vita sentimentale

Nel 2016, Giulia Salemi ha avuto una relazione con Abraham Garcia, un ragazzo madrileno che ha partecipato al reality show di MTV “Super Shore” insieme a lei. Ha anche ammesso di avere vissuto un breve flirt con Marracash. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi e Francesco Monte si sono avvicinati molto. Lei attratta dalla sua dolcezza, bellezza e dalla forte intesa. Nonostante qualche conflitto, la coppia ha celebrato il loro primo bacio sotto gli occhi dei fan. Usciti dalla casa, hanno avuto una relazione ufficiale, che però è durata solo otto mesi prima di terminare a causa di un presunto disinteresse di Francesco. In seguito, nell’agosto del 2019, è stata vista con Marco Ferri, amico di Monte, ma non è nata alcuna relazione tra di loro. Nel 2020, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli, e la coppia è diventata molto amata e popolare sui social, soprannominata “Prelemi”.

Instagram

Giulia Salemi è una persona molto popolare su Instagram, dove ha un grande seguito di oltre 1 milione e 200 mila follower, che aumentano continuamente. Essendo una vera e propria influencer, condivide frequentemente immagini di moda e trucchi con i suoi fan.