Chi è Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena? Lavoro, figli, nozze

Marina Occhiena sposa Giuseppe Giordano dopo il suo abbandono del gruppo Ricchi e Poveri. Il problema è che non si hanno molte info sul conto di lui, il quale è sempre rimasto lontano dai riflettori, come del resto anche Marina dopo averlo conosciuto.

Giuseppe Giordano lavoro e figli

Non sappiamo nemmeno l’età di Giuseppe Giordano marito dell’ex voce canora del gruppo musicale italiano Ricchi e Poveri. Di sicuro sappiamo che è un ginecologo affermato di Roma. Dall’amore con Marina arriva un solo figlio, Gionata, quasi trentenne oggi.

Il matrimonio

Di relazioni precedenti a Marina nemmeno si hanno notizie. Sappiamo però che Giuseppe e la Occhiena convolano a nozze nel 1997, circa 3-4 anni dopo essersi conosciuti. Per la cantante, l’arrivo di Giuseppe nella sua vita ha cambiato modo di vedere l’amore. I due arrivano all’altare consapevoli di voler trascorrere insieme tutta la vita, e da allora mai sono stati chiacchierati dal gossip. Anche diventare genitori è stato difficile per loro, eppure con la forza e la fiducia reciproca hanno tirato su questo meraviglioso ragazzo di cui Marina parla spesso nelle sue interviste. Prima di Giuseppe, Marina aveva avuto relazioni che non avevano dato quanto lei sperava. Anche per questo la loro è una solida unione.